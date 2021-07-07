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  3. Davanın detayları şaşırttı! Melisa Döngel babası tarafından istismara uğradığını annesine inandıramamış!

Davanın detayları şaşırttı! Melisa Döngel babası tarafından istismara uğradığını annesine inandıramamış!

Oyuncu Melisa Döngel’in öz babasının cinsel istismarına uğramasıyla ilgili Yargıtay’da bekleyen dava dosyasında detaylar ortaya çıktı.

Davanın detayları şaşırttı! Melisa Döngel babası tarafından istismara uğradığını annesine inandıramamış!

Dava dosyasındaki detaylara göre Melisa Döngel'in babasının cinsel istismarına lise 1'ince sınıfta okurken maruz kaldığı ortaya çıktı. Döngel, başından geçen olayları ilk olarak Ukrayna kökenli annesi N.D.'ye anlattığı ancak annesinin ona inanmadığı ve şikayetçi olmasını istemediği öğrenildi. Böylelikle olayın üstü örtüldü. 

Döngel bir süre sonra dayanamayarak 18 Ocak 2017'de polise başvurdu ve babası A.D.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ardından tutuklanan A.D. kızının kendisine iftira attığını iddia etti

Davanın detayları şaşırttı! Melisa Döngel babası tarafından istismara uğradığını annesine inandıramamış!

"KENDİMİ ÖLDÜRMEYE KALKTIM"

Şikayette bulunurken, babasının sürekli oyunculuğunu bitirmekle ve okuldan almakla tehdit ettiği için bir şey diyemediğini belirten Döngel, "Kendimi öldürmeye bile kalktım. Artık tahammül edecek sabrım kalmadı. Dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Kendimi 30 yaşında gibi hissediyorum. Gitmek istedim, kardeşimi düşündüm." ifadelerini kullandı.

Davanın detayları şaşırttı! Melisa Döngel babası tarafından istismara uğradığını annesine inandıramamış!

DOSYA YARGITAY'DA

2017'de çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesi de cezayı uygun buldu. A.D.'nin başvurusuyla dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi ve karar için bekleniyor. Ayrıca Döngel, kız kardeşinin velayeti için babasıyla davalık.

Davanın detayları şaşırttı! Melisa Döngel babası tarafından istismara uğradığını annesine inandıramamış!

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