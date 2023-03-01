Dave Winfield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Winfield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dave Winfield adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dave Winfield Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dave Winfield 24 Mart 1988 tarihinde Aldershot şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da David Thomas Winfield şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dave Winfield Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dave Winfield, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dave Winfield'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dave Winfield Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dave Winfield isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dave Winfield Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dave Winfield futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Aldershot

1 Şubat 2006 yılında Staines Town FC

1 Nisan 2006 yılında Aldershot

2 Ocak 2009 yılında Salisbury

2 Şubat 2009 yılında Aldershot

1 Temmuz 2010 yılında Wycombe Wand.

1 Temmuz 2013 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2014 yılında York City

12 Şubat 2015 yılında AFC Wimbledon

19 Mart 2015 yılında York City

1 Temmuz 2016 yılında Ebbsfleet

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2019 yılında Chelmsford

6 Aralık 2019 yılında Bromley

10 Eylül 2020 yılında Romford

10 Temmuz 2021 yılında Chelmsford

Dave Winfield Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dave Winfield şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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