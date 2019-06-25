David Badia Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı mı? David Badia kimdir?

Fenerbahçe Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia, kişisel sebeplerden ötürü görevinden ayrıldığını belirtti.

Badia’nın Fenerbahçe resmi internet sitesinde yer alan açıklaması şöyle oldu:

"Bu sezon görev yaptığım Fenerbahçe’de, geleceğin takımını yaratmak, yetenekli gençleri keşfetmek ve Fenerbahçe değerleri çerçevesinde yetiştirmek adına altyapıda başlatılan yapılanmada görev aldım.

Görev yaptığım süre boyunca bu büyük kulübün bir parçası olarak Fenerbahçe’ye hizmet etmek ve faydalı olmak için elimden geleni yaptım.

Bugün geldiğimiz noktada, kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum.

Fenerbahçemizin altyapıya bakış açısı doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarda görev almaktan duyduğum mutluluğu paylaşıyor;

Bu süreçte benimle birlikte yol alan, bu büyük kulüpte görev yapmamı sağlayan başta Sayın Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuz olmak üzere Sportif Direktörümüz Damien Comolli’ye, idari- teknik kadrolarımıza ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Fenerbahçe’nin altyapıya bakış açısı doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarla kısa ve uzun vadede çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum.

DAVID BADIA KİMDİR?

David Badia eski İspanyol defans oyuncusu. 43 yaşında ve Barcelona alt yapısı La Masia'da yıllarca görev yaptı. Önemli yıldızların yetişmesinde katkısı olan Badia yakın zaman önce soluğu İstanbul'da aldı. Barcelona Kulübü futbol okullarının İstanbul direktörlüğü yaptı.

2016 yılında ise Barcelona Kulübü futbol okullarının İstanbul direktörlüğünü yapan David Badia, Antalyaspor altyapısının başına geçti.

Antalyaspor'da alt yapının başında bulunan Badia Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayrılması sonrasında kırmızı beyazlı takımla Süper Lig'de 4 maça çıktı.

İspanyol teknik adam halen Antalyaspor alt yapısının başında bulunuyor.

Bu önemli kulübün altyapısında Fenerbahçe formasını taşıyan ve geleceğin Fenerbahçesi’ni oluşturacak tüm sporculara da sonsuz başarılar diliyorum.

Saygılarımla.