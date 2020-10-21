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  3. David Beckham'dan kızına sosyal medyayı ikiye bölen öpücük

David Beckham'dan kızına sosyal medyayı ikiye bölen öpücük

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın kızını dudağından öptüğü fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü. Beckham'ın kızını dudağından öpmesini eleştirenler kadar, bunun bir sevgi göstergesi olduğunu savunanlar da oldu.

David Beckham'dan kızına sosyal medyayı ikiye bölen öpücük

Victoria Beckham, “En iyi baba” notuyla paylaştığı David Beckham ve kızları Harper’ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü. 

 Ailesiyle birlikte bir çiftlikte zaman geçiren Beckham, 9 yaşındaki kızıyla meyve ve sebze topladı.

David Beckham'dan kızına sosyal medyayı ikiye bölen öpücük

Daha sonra kızını dudağından öpen 45 yaşındaki David Beckham’ın bu anlarını eşi Victoria Beckham sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

David Beckham'dan kızına sosyal medyayı ikiye bölen öpücük

Victoria Beckham’ın ‘en iyi baba’ notuyla paylaştığı fotoğrafın altına çok sayıda yorum geldi. Bu davranışın uygunsuz olduğunu savunanlar, “Ailenize bayılıyorum ama ebeveynlerin çocukları dudaklarından öpmelerini anlayamıyorum”, “Neden dudağından öpüyor?” ve “Çocukları böyle öpmeyi bırakın” gibi yorumlarda bulundu.

David Beckham'dan kızına sosyal medyayı ikiye bölen öpücük

Baba ve kızın arasındaki görüntünün mutlu bir anın yansıması olduğunu anlatan ve çok sayıda beğeni alan bir destek yorumunda ise, “Çocukların ve bebeklerin dudaklarından öpüldüğünü görmek beni her zaman rahatsız eder. Ancak bunu kendi çocuklarıma ve yeğenlerime düşünmeden defalarca yaptığıma eminim. İnsanlar dudaktan öpmenin aşıklar arasındaki bir hareket olduğunu düşünse de, bazı kültürlerde bunu yapanlar sevgi ve tutkuyu ayırabiliyor. Kendi sorunlarımız yüzünden tuhaf davranmayı bırakın” ifadelerini kullandı.

David Beckham'dan kızına sosyal medyayı ikiye bölen öpücük

Attıkları her adımla konuşulan David Beckham-Victoria Beckham çifti, bir süre önce evliliklerini tazelemek için baş başa Almanya'ya tatile gitmişti.
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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