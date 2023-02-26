David Keltjens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Keltjens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Keltjens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Keltjens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Keltjens 11 Haziran 1995 tarihinde Mevaseret Zion şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsrail,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da דוד קלטינס şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Keltjens Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TBH yapmaktadır. David Keltjens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 25 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. David Keltjens'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Keltjens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Keltjens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Keltjens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Keltjens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2019 yılında H. Beer Sheva

25 Eylül 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

David Keltjens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Keltjens şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Keltjens Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Beitar Jerusalem

İsrail U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.