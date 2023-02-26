Davit Samurkasovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Samurkasovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davit Samurkasovi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Davit Samurkasovi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Davit Samurkasovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Samurkasovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davit Samurkasovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Samurkasovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Samurkasovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Samurkasovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Samurkasovi 5 Şubat 1998 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით სამურკასოვი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Samurkasovi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Davit Samurkasovi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Davit Samurkasovi'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Samurkasovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Samurkasovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Davit Samurkasovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Samurkasovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Locomotive

1 Temmuz 2022 yılında AO Episkopi

13 Ocak 2023 yılında Torpedo Kutaisi

Davit Samurkasovi kimdir

Davit Samurkasovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Samurkasovi şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Davit Samurkasovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Gürcistan U20 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Davit Samurkasovi nereli

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