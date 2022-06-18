Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 18 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi?Davutoğlu aday mı olacak? Açık açık itiraf etti: "Yani iddiamız bu""Halil değil mi o?" sorusuyla hafızalara kazınan Kısmetse Olur Emre Ubeyli'nin son hali olay oldu! Yıllar içindeki değişimi görenlerin aklını başından aldı!Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem!Tozlu Yaka dizisi konusu nedir? Tozlu Yaka oyuncuları kimler?18 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 18 Haziran 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıBir çıplak haberi daha! Samsun'da anadan üryan dolaşan şahıs vatandaşların dayağından kaçamadı!Kırmızı Oda dizisinin yıldızı Binnur Kaya aylar sonra ortaya çıktı! Son halini gören gözlerine inanamadı!Adana, Kozan'da yaşlı kadını darp ettiği iddia edilen kişinin savunması pes dedirtti! "Bana tükürürken..."İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan iddialı sözler! "6’lı masa değil 6 bin masa da kursalar..."
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Davutoğlu aday mı olacak? Açık açık itiraf etti: "Yani iddiamız bu"

Davutoğlu aday mı olacak? Açık açık itiraf etti: "Yani iddiamız bu"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaret için geldiği Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ziyarette bulunduğu sırada yaptığı adaylık açıklaması dikkat çekti.

Davutoğlu aday mı olacak? Açık açık itiraf etti: "Yani iddiamız bu"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye’deki programı kapsamında Kadirli ilçesinde de bir dizi ziyarette bulundu. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştiren Davutoğlu ziyaret ettiği çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

Bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı seçimi için “Başbakanlık yaptınız. Siz neden aday olmuyorsunuz” sorusu üzerine Davutoğlu, “Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayımda ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu aday mı olacak? Açık açık itiraf etti: Yani iddiamız bu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT