Dayakçı öğretmen hakkında şaşkınlık yaratan iddia! Öğrencileri çöp kutusuna oturtup çoraplarını koklatmış!

Aksaray'da öğrencisini darp ederken güvenlik kamerasınca görüntülenen öğretmenin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Ardından Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.

T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

T.K.'nin darp görüntülerinin ardından Ali Rıza Y.'nin 2004- 2007 yılında Sakarya'da görev yaptığı okulda da şiddet uyguladığını öne süren öğrenciler, CİMER'e başvurdu.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Ali Rıza Y.'nin hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden öğrencilerden G.K. (28) şikayetinde, "2004 -2007 yılları arasında Sakarya Erenler Yazılı İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. Ağır hakaretler, aşağılama, bizden bir şey olmayacağına dair argo ithamlarda bulunuyordu. Üst sınıf bilgilerini de bize sorup, bilmediğimizde şiddet uyguluyordu" dedi.

"ÇORAPLARINI KOKLATIYORDU"

Yaşanan olayların kendisinde travma yaşattığını söyleyen G.K.," Örneğin, öğretmen masası altına sokup, çoraplarını koklatıyordu. Çöp kovasının üstüne oturturdu. Bunun yanında sınıfın masa ve duvarlarını sildirip, dolapların arkasına sokuyordu. Bunlara bizzat şahit olduk ve bizzat yaşadık" diye konuştu.

"BEZLE YÜZÜMÜZE VURUP YUMRUK ATARDI"

Bir başka öğrenci N.C. de (28), CİMER'e yaptığı şikayetinde, "Kitap dolabı arkasına sokup 'sen bir böceksin' deyip, örümcek ağı olan yerde bekletirdi. Çöp kutusunun üzerine oturtup, 'sen çöpsün' diyerek ders sonuna kadar bekletirdi. Sorduğu soruları bilemeyince ıslak bezle sıraları sildirdi. Eğer silmeksek ıslak bez ile yüzümüze vurur ve sırtımıza yumruk atardı. O dönem Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, derse girdiği ve dövdüğü öğrencilerin ifadesine başvurulmuştur. Soruşturma sonrası öğretmenin görev yeri değişmiştir" ifadelerini kullandı.

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ÖĞRETMEN AİLEYi TEHDİT ETTİ

T.K.'nin ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin de Ali Rıza Y.'nin sahte sosyal medya hesabından aileyi tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sosyal medya üzerinden alçakça tehdit eden mesajlar aldık. Bunun yanında Sakarya ilinden bana ulaşan kişiler, Ali Rıza Y. tarafından T.K.'ye benzer şekilde öğrencilik yıllarında şiddete uğradıklarını belirtti. Bu son olayın yaşanmasıyla birlikte CİMER üzerinden şikayette bulunduklarını ve en kısa zamanda yaşadıkları yerleşim yerlerindeki Cumhuriyet başsavcılıklarına şikayette bulunacaklarını ilettiler."

Avukat Şahin, Ali Rıza Y.'nin mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını itiraz edip, tutuklanmasını talep edeceklerini söyledi.