Dayanılmaz ağrılarla doktora gitti, kulağından çıkan şeyi gördüğünde gözlerine inanamadı! Makineyle zar zor çıkarıldı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yaşayan Zane Wedding isimli kişi, önceki gün yüzmeye gittikten sonra kulağında garip bir hisle uyandı.

Hareketsiz olmasına karşın kulağının içinde bir hareketlenme hisseden Zane Wedding doktora gitmeye karar verdi. Başlangıçta kendisine antibiyotik yazılan Zane'nin kulağına saç kurutma makinesiyle hava üflemesi talimatı verildi.

AĞRILARI GEÇMEDİĞİ KLİNİĞE GİTTİ

Bunun üzerinden iki gün geçmesine rağmen yaşadığı ağrı geçmeyen Zene, bir kulak kliniğine gitmeye karar verdi.

Zane'nin kulağına bakan doktor gördüğüyle şoke oldu. Doktor, Zane," Sanırım kulağında böcek var” dedikten sonra böceği çıkarmaya uğraştı.

BÖCEĞİN KALAN KISMINI MAKİNEYLE ÇIKARDI

Hamam böceğinin yalnızca bir kısmını çıkaran doktor, daha sonra makine yardımıyla Zane'nin kulağından böceğin geri kalan kısmını çıkardı.

"KULAK ZARIMIN PATLADIĞINI HİSSETTİM"

Yaşadığı olayı anlatan Zane," (kulak zarımın) patladığını hissettim. Çıkaran kadın, 'Bunu daha önce hiç görmedim. Hakkında okudum, ama hiç görmedim' diye konuştu.