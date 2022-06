Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanarak hayatlarımızdaki en önemli varlıklardan olan babalarımıza, onları ne kadar sevdiğimizi ve aslında her bakımdan, hangi yaşta olursak olalım onlara muhtaç olduğumuzu ifade ettiğimiz babalar günü için geldi çattı. Bu önemli gün, yalnızca babalara değil, size babalık yapmış herkese ithaf edilmiş olduğundan, etrafındaki 'babası gibi gördüğü' kişileri mutlu etmek isteyenlerin de gününü kutlamanıza imkan vermektedir. Bu kapsamda dayısının veya amcasının Babalar Günü'nü kutlamak isteyenler için Dayıya, amcaya Babalar Günü mesajı uzun, kısa, anlamlı 2022| Dayıya, amcaya en güzel Babalar Günü mesajları 2022 haberimizde...

AMCAYA BABALAR GÜNÜ MESAJI UZUN, KISA, ANLAMLI 2022

Pek çok ülkede aynı tarihte kutlanarak, dünyaya gelmemize, hayat bulmamıza öncülük eden kişiler olan babaların şereflendirildiği gün kabul edilen Babalar Günü için geri sayıma başlandı. Siz de baba gibi gördüğünüz, 'o olmasaydı eksik olurdum' dediğiniz, baba yarısı amcanızın gününü de kutlamak istiyorsanız işte onlar için seçebileceğiniz, birbirinden güzel uzun, kısa, ve anlamlı Babalar Günü mesajları...

Babamın yokluğunu aratmayan mükemmel insan seni çok özledim. Canım amcacığım Babalar Günün kutlu olsun.

Amca Baba yarısı demişler. sen her zaman bir baba gibi oldun. Sevgili Amcam Babalar günün kutlu olsun.

Sen tarifi mümkün olmayan mükemmel birisin. Sen benim en çok sevdiğim amcamsın. Babalar Günün kutlu olsun.

Biz seninle iki arkadaş gibi büyüdük. Sen daima benim koruyanım oldun. Canım amcam her zaman mutlu olursun inşallah. Babalar Günün kutlu olsun.

Herkese nasip olmaz senin gibi bir amcaya sahip olmak. Senin gibi bir amcaya sahip olduğum için gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Aramızda ne kadar uzaklık olsa da sana olan sevgimi hiçbir şey azaltamaz. Senin gibi bir amcayı binlerce, milyonlarca kilometre mesafe de olsa asla unutturamaz. Babalar Günün kutlu olsun.

Babam her zaman bizlere derdi yavrum bana bir şey olursa size ilk önce bakacak olan amcanızdır diye. Biz sana bir baba kadar güvendik amcam. Babalar Günün kutlu olsun.

Bu hayatta akrabalarımın içinde en çok seveceğim kişi her zaman sen olacaksın amca. Senin bana yaptığın iyilikleri asla unutamam, unutmayacağım. Babalar Günün kutlu olsun.

Benim okumam için elinden gelen her şeyi yaptın, yetmedi beni okutmak için her ay para gönderdin. Allah’ım her şeyi gönlüne göre versin. Hep mutlu olursun inşallah. Babalar Günün kutlu olsun.

İnsanın hayatında her zaman onun gibi olmak, onun gibi yaşamak, onun yaptıklarını yapmak istediği bir kahramanı vardır. Benim kahramanım da canım kadar değerli amcam. Babalar Günün kutlu olsun.

Sen bana bazen bir arkadaş, bazen bir sırdaş oldun. Yeri geldi dertlerimle ağladın, yeri geldi mutluluğumla güldün. İyi ki varsın, iyi ki benim amcamsın. Babalar Günün kutlu olsun.

Ben babasız büyüdüm ama sayende babasızlığın zorluğunu hiç çekmedim. Beni bir baba gibi sevdin, korudun, kolladın. Benim için elinden geleni fazlasıyla yaptın. Teşekkürler amca. Babalar Günün kutlu olsun.

AMCAYA EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

Tecrübelerinle, sevginle daima yol göstericim oldun. Başarıya ulaşmamdaki en büyük destekçim sen oldun. Amcam olduğum için seninle gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Sen her zaman benim yanımda oldun, babamın kızdığı zaman beni koruyup kolladın. Yere düştüğüm zaman elimden tutup kaldırdın, bilgi ve tecrübelerinle bana yol gösterdin. Sen mükemmel birisin. Babalar Günün kutlu olsun canım amcam.

İnsanın bir amcası olmalı zor zamanlarında Hızır gibi yetişen, insanın bir amcası olmalı her zaman destek olan, insanın bir amcası olmalı tertemiz kalpli, iyi yürekli tıpkı benim canım amcam gibi. Babalar Günün kutlu olsun.

Sağlık, başarı, aşk, mutluluk kısacası hak ettiğin her şey yeni yaşında seninle olsun. Babalar Gününü Kutlarım amcam.

Gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgili Amcam .Babalar günün kutlu olsun.

Bir amca düşün tatlı mı tatlı yakışıklı mı yakışıklı. O kim deme sensin amca. İyi ki varsın amca. Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir Amcaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Canım Amcam babalar günün kutlu olsun.

Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her şeyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varlığın bin insana bedeldir. Babalar Günün Kutlu Olsun Amcam.

Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yanımdaydın, hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür edebilmem imkansız. Fakat yine de deneyeceğim. Teşekkür ederim Sevgili Amcam. Babalar günün kutlu olsun.

DAYIYA EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

Dünyanın en tatlı ve en cana yakın dayısının Babalar günü kutlu olsun.

Bir baba yüz öğretmene bedeldir. Sevgili Dayım babalar günün kutlu olsun.

Sen bir Dayı değil baba her zaman bir baba gibisin. Babalar günün kutlu olsun.

Yürek dolusu sevgilerimi sunarım Kıymetli Dayım. Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi paylaştığım en iyi arkadaşım. Dayım. Babalar günün kutlu olsun.

Çok sevdiğim canım dayıcığım kucak dolusu sevgilerimi sunar, Babalar gününü kutlarım.

Çok fazla yaşamadım, çok fazla insan tanımadım ama tanıdığım insanların içinde iyi kalpli, koca yürekli, yakışıklı dayımı tanıdım. Babalar günün kutlu olsun dayım benim.

Hayatın gökkuşağı gibi olmalı rengarenk, renkli başarıların yıldızlar kadar bol yüzün hep gülücük dolu olsun, babalar günün kutlu olsun.

Çok şanlıyım çünkü sen gibi bir dayım var. Çok şanslıyım çünkü en zor anımda imdadıma koşan bir dayım var. İyi ki varsın dayıcığım, babalar günün kutlu olsun.

Bu mesajı neden çekiyorum, unuttum, inan hiç hatırlamıyorum. Dur bakayım. Dur dur aklıma geldi. Ben dayımı çok seviyorum onun balar gününü kutlamak için gönderiyorum.

Ben çok insan tanıdım ama dayım gibisini görmedim. Neden mi? Yakışıklı, yürekli, iyi kalpli, adam gibi adam benim dayım.

Hem yakışıklı hem karizmatik dayım babalar günün kutlu olsun.

Geçen arkadaşlar dayılarının iyi olduklarından bahsediyorlardı, onlara gülümsedim çünkü onların anlattıkları sende çok çok fazlasıyla var dayıcığım.

Varın gidin selam söyleyin dayıma, babalar gününü kutluyor seni çok seven yeğenin deyin.

Güzellik insanın içinde, önemli olan onu görmekte, görmek de değil aslında bakmasını bilmekte. İyi ki varsın dayıcığım günün kutlu olsun.

Farkında mısın biraz daha yaşlandın, ama olsun sen tanıdığım en tatlı dayısın. İlk babalar günün kutlu olsun dayım.

DAYIYA BABALAR GÜNÜ MESAJI UZUN, KISA, ANLAMLI 2022

Bir dayınız olduğunu düşünün. Derdiniz olduğunuzda oturup derdinizi dinleyen, bir sorunun olduğunda işini gücünü bırakıp koşup gelen, güldüğü zaman etrafına neşe saçan yaşam dolu, süper bir insan. İşte bu insan benim dayım. Yakışıklı dayım babalar günün kutlu olsun.

Aramızda mesafeler olsa da sen her zaman kalbimdesin canım dayım. Babalar gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Dayı gibi arkadaş, dayı gibi sırdaş zor bulunurmuş. Dayı dediğin zaman akan sular dururmuş. Babalar günün kutlu olsun yakışıklı dayım.

Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmen dileğiyle babalar günün kutlu olsun dayıcığım.

Sana söylemek istediklerim 160 harflik bir mesaj ile değil 160 sayfa söz ile anlatılmaz. Yüreği güzel dayım babalar günün kutlu olsun.

Hayat çok kısa dayıcığım. Bu kısa hayatta her zaman mutlu olman ve her zaman gülmen dileğiyle babalar günün kutluyorum dayım.

Canım dayım iyi ki varsın seni her zaman çok sevdim ve seveceğim. Sen bana bu hayatta güven veren tek insansın.

Benim dayım sizin dayınıza on çeker. Benim dayım dayıların en mükemmelidir. Babalar günün kutlu olsun dayı.

Benim en büyük destekçim, her işimde en iyi yardımcım canım dayıcığım babalar günün kutlu olsun.

Güzel dayım ömrün mutlu, yarınların umutlu, geleceğin başarılarla dolu olsun. Canım dayımın babalar günü kutlu ve mutlu olsun.

Canım dayım babalar günün kutlu olsun. Rabbim sağlıklı huzurlu bir ömür nasip etsin.

Dayı dediğin benim dayım gibi olmalı, yeğenlerini mutlu etmesini bilmeli, onlarla birlikte neşeli vakitler geçirmeli. Babalar günün kutlu olsun dayım.

Belki herkesin bir dayısı vardır ama benim dayım gibi başka bir dayı asla yoktur. Çünkü o her yönüyle mükemmel bir insandır. Çünkü o, çünkü o; nasıl anlatayım ki siz onu anlatmaya kelimeler yetmez.

Sevgi her zaman yüreğinde dursun, mutluluk hep senin olsun senden hiç ayrılmasın, gülmek sana çok yakışıyor her zaman gülmen dileğiyle babalar günün kutlu olsun dayıcığım.