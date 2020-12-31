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  3. DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli gözaltına alındı

DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da 14 ayrı ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen terör operasyonunda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla aranan DEAŞ yanlısı yabancı uyruklu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği değerlendirilen radikal akımlara meyilli yabancıları yakın takibe aldı.

aw203939-06.DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli gözaltına alındı.

14 AYRI BÖLGEYE OPERASYON 

Yürütülen soruşturma kapsamında kentte radikal terör örgütü DEAŞ yanlısı ‘yabancı terörist savaşçı’ unsurları bir süredir izleyen ve söz konusu YTS’leri takip altında tutan emniyet güçleri, yeni yıla saatler kala 34 şüphelinin yakalanması için bu gece 14 ayrı ilçede özel harekat timleriyle birlikte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli gözaltına alındı.

Baskınlarda, illegal yollardan Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelere giden, söz konusu çatışmalı bölgelerde örgüt saflarına katıldıkları ileri sürülen bazı şüphelilerin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Ele geçirilen DEAŞ üyesi yabancıların, Suriye ve Irak’ta eğitim gördükleri, tatbikatlara katıldıkları, terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle temaslarda bulundukları öğrenildi. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital materyallere el konulduğu duyuruldu.

DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan DEAŞ üyelerinin Ortadoğu ve Asya kökenli oldukları öğrenilirken, şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldükleri belirtildi.
Diğer yandan terör örgütleriyle bağlantılı kentteki yerli ve yabancılara göz açtırmayan kolluk kuvvetleri, 25 Aralık Cuma günü El Kaide ve DEAŞ’ın Türkiye’deki uzantılarına yönelik operasyon düzenlemiş, çok sayıda şüpheliyi yakalamıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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