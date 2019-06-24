DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı!

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2012-2016 seneleri arasında DEAŞ Terör Örgütü'nün Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri olduğu ve terör örgütü içerisinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu M.S.E. adlı şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

M.S.E. sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.