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DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Bu operasyon ile DEAŞ Terör Örgütü'nün Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı!

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2012-2016 seneleri arasında DEAŞ Terör Örgütü'nün Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri olduğu ve terör örgütü içerisinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu M.S.E. adlı şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

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EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

M.S.E. sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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