Deco Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DECO KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Ağustos.1977

Deco kaç yaşında : 42

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Futbolcu

Deco doğum yeri : São Bernardo do Campo, Brezilya

DECO BİYOGRAFİSİ

Anderson Luis Deco, FC Barcelona ve Portekiz Milli Takımının yıldız oyuncusu.

28 Ağustos 1977'de Brezilya'nın, São Bernardo do Campokentinde doğdu. Futbol kariyerine Sau Pauloşehrinin Nacional Atlético Clube takımında başladı. Burada Corinthians takımı tarafından beğenilen oyuncu kariyerine bu takımda devam etti. 1997senesinde Portekiz'e gelen futbolcu SL Benficatarafından transfer edildi ve FC Alverca'ya 1 seneliğine kiraya verildi. Burada futbolu ile beğeni toplayan yıldız 1998 - 1999 sezonunda S.C. Salgueiros'a takas edildi. Sezon sonunda artan performansı ile FC Porto'ya transfer oldu.

Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da desteğiyle yeteneklerini geliştirdi ve 2004'e kadar kaldığı bu kulüpte kendini Avrupa'ya tanıtma imkanı buldu. Euro 2004 Finallerinden sonra 6 Temmuz 2004'te Barcelona ile 12 milyon Euro'ya anlaştı.

Deco; 2 Şampiyonlar ligi kupası, 1 UEFA kupası kaldırdı. Kariyerine halen Barcelona'da devam etmekte olan futbolcu Euro 2008 Finallerine giden Portekiz Milli Takımında görevine devam ediyor.