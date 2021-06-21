Dede ve torunun kahreden ölümü! 70 yaşındaki sürücü istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta trafik canavarı iki kişinin canını aldı. Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil istinat duvarına çarptı. Aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

DEDE VE TORUN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sivas'ta meydana gelen trafik kazası sonucu aynı aileden 2 kişi can verdi. 70 yaşındaki M.P. idaresindeki 54 UG 705 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil devrilirken, sürücü ile 16 yaşındaki torunu F.P. olay yerinde can verdi. Araç sürücüsünün 69 yaşındaki eşi A.P ile diğer torun 17 yaşındaki E.Y. ise yaralandı. Haber verilmesi ile olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. E.Y. özel araçla, A.P. de helikopter ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı