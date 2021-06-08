Dedeye babalar günü mesajı | Ölmüş dedeye babalar günü mesajı

Babalar Günü yaklaşıyor. Milyonlarca kişi sevdiklerini mutlu edebilmek için hediyelerini şimdiden hazırlamaya koyuldu. Hediyelere ekleyebileceğiniz, sosyal medyada paylaşabileceğiniz, ve mesaj olarak atabileceğiniz en yeni Dedeye babalar günü mesajları haberimizde.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Babalar Günü her yıl 20 Haziran'da kutlanmaktadır. Bu yıl 20 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir. Koronavirüs salgını nedeniyle Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulandığından Babalar Günü kutlamaları da sadece evlerden yapılabilecek.

EN GÜZEL EN ANLAMLI DEDEYE BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

O kadar mutlu ol ki gözlerinden akan yaşlar değerini bilmeyenlere sadaka olsun. Babalar Günün kutlu olsun.. Sevgili dedem.

Dünyanın en tatlı dedesinin günü güzel geçsin hayat daima yüzüne gülsün. Babalar Günün kutlu olsun..

Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam dedemiz… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun. Dedecim

Yüce Mevla senin gibi dedeyi bana nasip etmiş. Sonsuz şükürler olsun Allah’ıma. Babalar Günün kutlu olsun..

Sen benim hep esin kaynağım oldun. Babalar Günün kutlu olsun ve seni seviyorum.

Babalar Günün kutlu olsun.. Daha nice nice mutlu yıllara canım dedem.

Dünyanın en tatlı tonton dedesi seni çok seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun..

Hayatı yenecek kadar güçlü, hayattan beklentilerini alacak kadar umutlu, umudunu yitirmeyecek kadar inançlı, mutlu ve sevgi dolu günler senin olsun. Babalar Günün kutlu olsun..Sevgili dedem.

Dedeler torunları için vazgeçilmez miraslardır. Babalar Günün kutlu olsun. Seni seviyorum dedecim

Ben çok şanslı bir çocuktum çünkü hayallerimi gerçekleştiren hayatıma sihirli pamuk elleriyle dokunan bir dedem vardı. Hayata seni bize verdiği için hep teşekkür edeceğim. Babalar Günün kutlu olsun.. Sevgili dedem.

Ailemizin yakışıklı genlerini bize veren kocaman çınarımız. Seni seviyoruz. Oğullarının ve kızlarının kalbindeki kocaman yeri asla başkası tutamaz dedecim. Seni çok seviyoruz. Babalar Günün kutlu olsun..

Babalar günün kutlu olsun biricik dedecim! Seninle daima gülüp eğlendiğimiz hatıraları geleceğe taşımak çok güzel. Her an yanında olmak özlemiyle, sevgiler!

Babalar günün kutlu olsun! Seninle yaşadığımız onca anıyı, çocukluk hatıralarımı hiçbir şeye değişmem. Senin daima minik torunun olarak kalacağım. Boynuna atlamak özlemiyle Babalar Günün kutlu olsun.. Sevgili dedem.

Biricik aşkım canım dedem. Günün kutlu olsun. Bana en güzel armağan şimdi yanı başında olmaktı, hasretle öperim. Uzaklarda, hep aklımda ve de kalbimde olduğunu sakın unutma.

Hayatta en kıymet verdiğim varlık olarak bana verdiğin sonsuz emeğe minnettarım dedecim. Daima beni sevdiğin için müthiş bir güven duygusuyla büyüdüm. Ayaklarım üstünde durmayı öğrettiğin için teşekkürler. Babalar Günün kutlu olsun.. Sevgili dedem.

Babalığı senden öğrendim, şimdi kendim evlat sahibi olurken hep anılarım aklımda canlanıyor. Beni yetiştirirken attığın her adıma iyi ki diyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle. Babalar günün kutlu olsun dedemcim.

DEDEYE BABALAR GÜNÜ HEDİYELERİ

Erkeklere alınabilecek hediyeler hep kısıtlı olmuştur. Kadınlara hediye almak isterken bir çok çeşit içinde kaybolabiliyorken, sıra erkeklere alınmaya geldiğinde önümüze pek seçenek çıkmaz. Ancak yine de pek akla gelmeyen hediyeler de yok değil; Örneğin teknolojik aletler erkeklerin her zaman ilgisini çekmiştir. Dedenize de dilediğiniz bir elektronik ürünü alabilirsiniz.

Bunun dışında, kemer, kol düğmesi, bir çift ayakkabı, fotoğraf albümü, gözlük, telefon kılıfı, gömlek, cüzdan, parfüm, saat ve ya çanta alabilirsiniz.

Yorum kısmında aklınıza gelen başka hediye fikirlerini paylaşabilirsiniz.