Defne Joy Foster Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Mayıs.1979 Ölüm tarihi : 02.Şubat.2011

Defne Joy Foster kaç yaşında öldü : 32

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Dizi Oyuncusu, Talk-Show Sunucusu

Defne Joy Foster doğum yeri : İncirlik

Ölüm yeri : İstanbul

DEFNE JOY FOSTER BİYOGRAFİSİ

Kral TV’de DJ’lik yaparak başladığı kariyerine kısa süre içerisinde pek çok başarılı dizi ve tv programı sığdırmış olan Türk dizi oyuncusu, sunucu ve dj. 2 Şubat 2011tarihinde, henüz çok genç bir yaşta hayata gözlerini yumarak sevenlerini hüzne boğmuştur.

Defne Joy Foster, 2 Mayıs1979 tarihinde, İncirlik’te dünyaya geldi. Annesi Hatice Nayman, babası Steve Foster'dır. Baba tarafından Amerikan ve anne tarafından Türk olan Foster, İzmir Alsancak Okulu’nda ortaöğrenimini tamamladı.

1996 yılında Kral TV ekranlarında başladığı DJ’lik kariyerinde sempatik tavırları ve Türk ekranlarında nadir görülen melez güzelliği ile tanınan Foster, uzun bir süre bu mesleği icra etmesinin yanı sıra pek çok farklı tv kanalında yayınlanan çeşitli müzik programlarının da sunuculuğunu gerçekleştirdi.

Joy Foster’ın sunuculuktan oyunculuğa geçmesi ise, Ruhsar adlı komedi dizisi ile gerçekleşti; 1997 tarihli Ruhsar’ı 2000 yılında Beyaz Yalanlar ve 2003-2006tarihleri arasında rol aldığı Sihirli Annem takip etti. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Foster, bu dizinin ardındyapımında daha rol aldı; 2006 tarihli Selena ve 2007 tarihli Hayal ve Gerçek. Rol aldığı dizilerin neredeyse tamamı büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarsa da, Hayal ve Gerçek bu konuda istisna oldu ve sadece 8 bölümlük kısa bir maceranın ardından yayın hayatına veda etti.

Dizi oyunculuğunun yanı sıra çok sayıda tv programı da sunan Foster, TV8’de yayınlanan Bir İş İçin Lazım adlı ödüllü macera programının, TRT’de yayınlanan Çeyiz Şov’un ve NTV Yeşil Ekran programlarının sunucusu olarak bu alanda da başarılı bir kariyere imza attı.

Joy Foster’ın ekranlarda görüldüğü son yapım ise, 2010 yılında yarışmacı olduğu ve Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı dans programı oldu. Dancing with the Stars adlı yabancı bir yarışmanın uyarlaması olan Yok Böyle Dans’ta Foster’ın yanı sıra Bedük, Burcu Esmersoy, Azra Akın ve Burcu Güneşgibi ünlüler sahne alarak yeteneklerini sergiledi.

Defne Joy Foster, başarılarla dolu olan fakat ne yazık ki çok kısa süren yaşamını, 2 Şubat 2011 tarihinde noktaladı. Yazar Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Halit Altan’ın evinde hayatını kaybeden Foster’ın ölümünün ardındaki sır perdesi halen aralanamadı. Son olarak açıklanan Adli Tıp Ön Raporu’na göre vücudunda ölümüne sebebiyet verecek darp izleri ya da morluklar bulunmayan, herhangan Foster’ın ölüm sebebi, açıklanacak adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacak.

Defne Joy Foster'ın ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla 4 ay sonra kesinleşti. Aylardır süren incelemelerin sonucunda hazırlanan raporda, ''Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş'' ifadesi yer aldı.

Joy Foster, 2008 yılında evlendiği eşi İlker Yasin Solmaz’dan Can Kılıç adında bir erkek çocuk sahibiydi.