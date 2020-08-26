Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Serenay Sarıkaya ile ilgili sert tepki verdi. geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projesinde yer alan Deren Talu şu an markanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya ile aynı yerde olmam diyerek teklifi reddetti.

Deren Talu annesinin ilişkisini bitirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemedi.

"SERENAY'I OLDUĞU YERDE BEN YOKUM"

Ünlü şampuan firması, Serenay ve Deren Talu'nun da içinde olduğu bir kaç güzeli bir araya getirerek yeni bir proje yapmak istedi. Bunun için Deren'e teklif götüren firma yetkilileri, "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" cevabını aldı.

ANNESİ İÇİN TEKLİFİ REDDETTİ

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, evlilik yolunda giden ilişkilerini ani bir kararla noktalamıştı. İlişkisi biten Yılmaz, kısa sürede Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Haberi aldıktan sonra zor günler geçiren Samyeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Konduramamıştım" diyerek günlerce konuşulmuştu. Deren Talu'nun da projede yer almamasının nedeni olarak annesi gösterilmişti.