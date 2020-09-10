Katıldığı yarışma programı ile ün kazanan ve sesi ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Deha Bilimlier Demet ve Alişan'ın programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı özel hayatı, kariyeri, eşi ve çocukları ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Peki Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier kimdir? Eşi kim? Kaç yaşında? Deha Bilimlier'in kaç çocuğu var?

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

4 Haziran 1983 tarihinde dünyaya gelen Deha Bilimlier 37 yaşında. İzmir'li olan yakışıklı sanatçı

eğitim hayatından sonra tutkunu olduğu müziğe yöneldi. İlk olarak 2004 senesinde katıldığı Akademi Türkiye isimli müzik yarışma programında adını duyuran ve dikkatleri üzerine çeken Deha Bilimliler, 2008 senesinde 5555 isimli bir single çalışmasıyla profesyonel müzik kariyerine başlayan Deha Bilimlier, 2013 yılında ise ilk albümü olarak geçen Mutasyon albümünü piyasaya çıkardı.

Çok sayıda dinleyici tarafından beğeni gören bu albüm ile Deha Bilimlier, şöhretini pekiştirdi. Ardından 2016 senesinde çıkardığı Kalben isimli albümle çok daha tanınır hale geldi.

Puhu TV’de yayınlanan ve başrollerinde Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven ve Berrak Tüzünataç’ın yer aldığı Fi dizisinde de yer aldı. Deha Bilimlier Fi dizisinde klip çeken bir şarkıcıyı canlandırdı ve Serenay Sarıkaya’nın rahat verdiği Duru karakteri bu klipte dans etti. Özellikle son dönemde ise Deha Bilimliler Dalga Dalga adlı şarkıya çektiği klip ile gündeme geldi. Klipte kendisine ünlü fenomen Murat Övüç de eşlik etti. Deha Bilimlier şarkıları arasında; Dalga Dalga, Yakarım Geceleri, Hançer, Tanrım, Kalben, Papatya, Uğurlar Olsun ve Şiire Gazele bulunuyor. Deha Bilimlier eşi avukat Aslı Bilimlier’dir.

Aynı zamanda Deha Bilimlier çocukları da merak ediliyor. Çiftin bir erkek ve iki kız olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor.