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  3. Dehşet verici anlar saniye saniye kamerada! Ayı, hamile sirk çalışanı kadına saldırdı

Dehşet verici anlar saniye saniye kamerada! Ayı, hamile sirk çalışanı kadına saldırdı

Olay, Rusya'nın Oryol kentinde meydana geldi. Sirkte yaşanan olay bir izleyicinin kamerasına yansıdı. Bir ayı sirk çalışanı hamile kadına saldırdı.

Rusya'nın  Oryol kentindeki bir sirkte yaşanan dehşet verici olayın kameraya yansıdığı anlar izleyenleri kanını dondurdu. 

Bir boz ayı çığlık atan çocukların önünde hamile bir sirk sanatçısına saldırdı. Korkunç anlar ise kamelara yansıdı.

Mucizevi bir şekilde, ambulansla hastaneye kaldırılan kadın faciayı sadece, iki çizik ve hafif bir morlukla atlattı. Hamile kadının doğmamış bebeğinin de iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan örgü tanıkları, iki adamın kadını kurtarmak için savaşırken ayının kırbaçla darbelere rağmen pes etmediğini anlattı.

İşte o anlar:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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