Dehşet verici anlar saniye saniye kamerada! Ayı, hamile sirk çalışanı kadına saldırdı

Rusya'nın Oryol kentindeki bir sirkte yaşanan dehşet verici olayın kameraya yansıdığı anlar izleyenleri kanını dondurdu.

Bir boz ayı çığlık atan çocukların önünde hamile bir sirk sanatçısına saldırdı. Korkunç anlar ise kamelara yansıdı.

Mucizevi bir şekilde, ambulansla hastaneye kaldırılan kadın faciayı sadece, iki çizik ve hafif bir morlukla atlattı. Hamile kadının doğmamış bebeğinin de iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan örgü tanıkları, iki adamın kadını kurtarmak için savaşırken ayının kırbaçla darbelere rağmen pes etmediğini anlattı.

İşte o anlar: