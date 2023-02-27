Deitonas Vinckus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deitonas Vinckus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deitonas Vinckus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deitonas Vinckus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deitonas Vinckus 17 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deitonas Vinckus Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deitonas Vinckus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris B futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris B takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Deitonas Vinckus'nin FK Kauno Zalgiris B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deitonas Vinckus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/deitonas/

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Deitonas Vinckus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deitonas Vinckus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Deitonas Vinckus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deitonas Vinckus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında K. Zalgiris B

9 Ekim 2019 yılında Kauno Zalgiris

1 Mart 2022 yılında BE1 Academy

31 Aralık 2022 yılında K. Zalgiris B

Deitonas Vinckus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deitonas Vinckus şuan FK Kauno Zalgiris B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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