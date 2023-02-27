Deividas Sesplaukis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deividas Sesplaukis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deividas Sesplaukis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deividas Sesplaukis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deividas Sesplaukis 2 Şubat 1998 tarihinde Siauliai şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Deividas Šešplaukis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deividas Sesplaukis Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deividas Sesplaukis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Deividas Sesplaukis'nin FA Siauliai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deividas Sesplaukis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/deividinho_19/

Deividas Sesplaukis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deividas Sesplaukis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deividas Sesplaukis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deividas Sesplaukis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Siauliai

1 Ocak 2016 yılında Hércules Juv. A

1 Mart 2017 yılında Suduva

1 Ocak 2018 yılında Trakai

1 Şubat 2018 yılında Pakruojis

1 Ocak 2019 yılında Kauno Zalgiris

7 Ocak 2022 yılında FA Siauliai

Deividas Sesplaukis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deividas Sesplaukis şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deividas Sesplaukis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Kruoja (-2010), Siauliai FA

Litvanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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