Dejan Fink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Fink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Fink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Fink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Fink 2 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Fink Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Fink, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına - tarihinde katılmıştır. Dejan Fink'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dejan Fink Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Fink isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Fink Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Fink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Fink şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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