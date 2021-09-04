Delta varyantı için 'Yanılmış olabiliriz' diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kötü haberi verdi

Koronavirüs salgında vaka ve vefat sayıları delta varyantının yayılmasıyla Türkiye ve birçok ülkede artışa geçti. Özellikle 3 Ağustos Salı gününden itibaren 100'lü rakamların üzerine çıkan vefat sayısı 3 Eylül Cuma gününde 276 olarak kayıtlara geçerken Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu salgındaki son durumu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a sordu.

"YÜKSEK ORANDA ÖLÜME YOL AÇABİLECEĞİ SÖYLENİYOR"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının birinci ve ikinci dalgalarında ölüm oranının binde 9 civarında olduğunu belirterek, "Üçüncü dalgada ise bu rakam binde 6’ya kadar indi. Şimdi yaşadığımız dördüncü dalgada, yani Delta varyantının hâkim olduğu bu son dalgada ise ölüm oranı maalesef yüzde 1.1’e kadar yükselmiş durumda. Benzer veriler, diğer ülkelerden de geliyor. Amerika, İngiltere ve Hindistan’dan yapılan açıklamalarda da Delta varyantının Alfa varyantına oranla daha yüksek oranda ölüme yol açabileceği söyleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA BULAŞICI AMA AZ ÖLDÜRÜCÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUK"

Delta varyantı hakkında da değerlendirmede bulunan Ceyhan," Dördüncü dalganın başlangıcında hepimiz Delta varyantının daha bulaşıcı ama daha az öldürücü olduğunu düşünüyorduk. Yanılmış olabiliriz. Dikkatli olmak ve ipin ucunu bırakmamak zorundayız." dedi.