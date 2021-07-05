Delta varyantı kaç dakikada bulaşıyor? Uzman isimden korkutan uyarı: Hem oldukça hızlı hem de kolay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Delta varyantının çok hızlı bulaştığını vurgulayarak, "Türkiye'de çift doz aşı oranı yüzde 75'e ulaşana kadar vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlak surette uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı

1 7 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Delta varyantına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Delta varyantının İngiliz varyantı olarak bilinen Alfa'dan yüzde 60 daha hızlı bulaştığını ifade eden Balık, ülkede çift doz aşı oranı yüzde 75'e ulaşana kadar maske ve kişilerle 2 metre mesafe kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini söyledi.