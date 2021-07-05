Delta varyantı kaç dakikada bulaşıyor? Uzman isimden korkutan uyarı: Hem oldukça hızlı hem de kolay
Delta varyantı kaç dakikada bulaşıyor? Uzman isimden korkutan uyarı: Hem oldukça hızlı hem de kolay
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Delta varyantının çok hızlı bulaştığını vurgulayarak, "Türkiye'de çift doz aşı oranı yüzde 75'e ulaşana kadar vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlak surette uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı