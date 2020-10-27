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  3. Demba Ba'dan Fransız gazeteciye: 'Endişelenme, güvende olacaklar'

Demba Ba'dan Fransız gazeteciye: 'Endişelenme, güvende olacaklar'

Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü oynanacak olan PSG - Başakşehir maçı öncesinde Demba Ba, Fransa ile artan gerginlik nedeniyle endişe duyduğunu ifade eden Fransız gazeteciye, “Parisliler İstanbul’da güvende olacak." yanıtını verdi.

Demba Ba'dan Fransız gazeteciye: 'Endişelenme, güvende olacaklar'

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 28 Ekim Çarşamba akşamı Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile İstanbul'da karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Türkiye ve Fransa arasında artan gerilimin maça yansıyacağını düşünen Fransız gazeteci, bu durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ifade etti. İki ülke arasında siyasi durumun endişe verici olduğunu ifade eden gazeteci Pierre Ménès, "Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi bağlam göz önüne alındığında kimse endişelenmiyor. Tamam." dedi. 

"ENDİŞELENME GÜVENDE OLACAKLAR"

Bunun üzerine Başakşehir forması giyen Senegalli Müslüman santrfor, gazeteciye sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Demba Ba gazeteciye cevap olarak “Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir.” ifadelerini kullandı.

Demba Ba, Chelsea forması giydiği 2014’ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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