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Demet Akalın dolandırıldı! Ünlü şarkıcı isyan etti!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından dolandırıldığını açıkladı. Kredi kartından para çeken kredi kartı dolandırıcılarına sayfasından seslendi: "Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim.."

Demet Akalın dolandırıldı! Ünlü şarkıcı isyan etti!

Şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dolandırıldığını açıkladı. Sosyal medyayı sıkça kullanan Akalın, Twitter hesabı üzerinden kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair tweet attı.

Akalın, paylaşımında dolandırıcılara şöyle seslendi; "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.

 

 

Aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.

Akalın'a takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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