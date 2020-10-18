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Demet Akalın dudaklarına silikon mu yaptırdı?

Her yaptığı ile olay olan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Demet Akalın'ın paylaşımında yüzündeki değişiklik takipçilerinin gözlerinden kaçmadı.

Demet Akalın dudaklarına silikon mu yaptırdı?

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Demet Akalın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı. Akalın'ın takipçileri Demet Akalın dudaklarına silikon mu taktırdı? sorularını araştırmaya başladı.

Demet Akalın dudaklarına silikon mu yaptırdı?

Star TV ekranlarında yakın arkadaşı Alişan ile hafta içi her gün sabah programı yapan ünlü sanatçı sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Demet Akalın dudaklarına silikon mu yaptırdı?

Ünlü sanatçı makyajsız hallerini paylaşmaktan çekinmezken son yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı.

Demet Akalın dudaklarına silikon mu yaptırdı?

Dudaklarında büyük bir değişim gözlenen ünlü şarkıcı dudak dolgusu yaptıran ünlüler kervanına katıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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