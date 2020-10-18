Demet Akalın dudaklarına silikon mu yaptırdı?

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Demet Akalın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı. Akalın'ın takipçileri Demet Akalın dudaklarına silikon mu taktırdı? sorularını araştırmaya başladı.

Star TV ekranlarında yakın arkadaşı Alişan ile hafta içi her gün sabah programı yapan ünlü sanatçı sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Ünlü sanatçı makyajsız hallerini paylaşmaktan çekinmezken son yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı.

Dudaklarında büyük bir değişim gözlenen ünlü şarkıcı dudak dolgusu yaptıran ünlüler kervanına katıldı.