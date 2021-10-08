Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta programının sunucusu Demet Akalın'ın programdan ayrıldığı iddia edildi. Bunun üzerine Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı? Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı? Yeni sunucu kim olacak? soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA'DAN AYRILDI MI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk olan Fatih Ürek, Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta ekibini bıktırdığını ve programdan ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine yayına telefonla bağlanan Akalın, 10 gün önce yoğunluktan dolayı programın sunuculuğunu bıraktığını açıklayan eski dostu Ürek'e "O niye benim hakkımda konuşuyor" diye sitem ederken programın sunuculuğunu bıraktığını doğruladı.

DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA'DAN NEDEN AYRILDI?

Yarışmadan ayrıldığını doğrulayan Akalın, şunları söyledi:

"Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez."

YENİ SUNUCU KİM OLACAK?

Yarışmanın sunuculuğundan kendi isteğiyle ayrıldığını dile getiren Akalın, kendisinin yerine gelmesi için Songül Karlı, Gülben Ergen ve Fatih Ürek'i önerdiğini belirtti.

Henüz yarışmayı kimin sunacağı belli değil...