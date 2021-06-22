Demet Akalın - Hadise çekişmesinde bomba gelişme! Ebru Gündeş, paylaşımıyla Akalın'a destek verdi

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılmasının ardından "Şarkı öncesi reklam" yorumunda bulunan ünlü şarkıcı Demet Akalın uzun süre konuşulmuştu.

Demet Akalın eşi Okan Kurt ile arabada giderken Hadise'ye gönderme yapmak için çektiği videoyu Instagram hesabında paylaşarak, "Sen de beni takipten çıksana yeni çıkacak şarkımın reklamını yapayım." şeklinde konuşmuş ve ayrılık haberlerini tiye almıştı.

PEŞ PEŞE ŞARKI ÇIKARDILAR

Bu olayın ardından önce Hadise "Hay Hay" isimli şarkısını çıkarırken geçtiğimiz gün de Demet Akalın "Bi Daha Bi Daha" şarkısını çıkardı.

İkilinin şarkısı sevenleri tarafından oldukça beğenilirken Ebru Gündeş'ten şaşırtan bir paylaşım geldi.

İDDİALAR HAVADA UÇUŞTU

Evliliğinin bitmesinde ihanet olduğunu söyleyen Ebru Gündeş ihanete uğratan kişiyi çok yakından tanıdığını söylemesinin ardından bu kişinin Hadise olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hadise haberleri reddederken Gündeş'ten herhangi bir yanıt gelmemesi dedikoduların durmamasına neden olmuştu.

Kaan Yıldırım ve Hadise ayrılığının ardından da Kaan Yıldırım çıkan haberlerin detayları öğrenmek için Ebru Gündeş’i aradığı ve Gündeş’in tüm detayları Kaan Yıldırım ile paylaşması üzerine ayrılık yaşadıkları iddia edilmişti.

Ancak Kaan Yıldırım bu haberlerin ardından “Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. 3. bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici.” açıklamasını yaparak yalanlamıştı.

TARAFINI SEÇTİ

Tüm bu olayların ardından Ebru Gündeş, Instagram hesabından Demet Akalın'ın çıkardığı "Bi DAha Bi Daha" şarkısını paylaşarak Akalın'a destek verdiğini açıkladı.

Bu hareketiyle takipçileri tarafından oldukça dikkat çekti.