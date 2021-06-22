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  3. Demet Akalın - Hadise çekişmesinde bomba gelişme! Ebru Gündeş, paylaşımıyla Akalın'a destek verdi

Demet Akalın - Hadise çekişmesinde bomba gelişme! Ebru Gündeş, paylaşımıyla Akalın'a destek verdi

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığını şarkı öncesi reklam olduğunu iddia etmişti. Peş peşe şarkı yayınlayan ikilinin rekabetinde Ebru Gündeş Akalın'a destek verdiğini duyurdu.

Demet Akalın - Hadise çekişmesinde bomba gelişme! Ebru Gündeş, paylaşımıyla Akalın'a destek verdi

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılmasının ardından "Şarkı öncesi reklam" yorumunda bulunan ünlü şarkıcı Demet Akalın uzun süre konuşulmuştu.

Demet Akalın eşi Okan Kurt ile arabada giderken Hadise'ye gönderme yapmak için çektiği videoyu Instagram hesabında paylaşarak,  "Sen de beni takipten çıksana yeni çıkacak şarkımın reklamını yapayım." şeklinde konuşmuş ve ayrılık haberlerini tiye almıştı.

PEŞ PEŞE ŞARKI ÇIKARDILAR

Bu olayın ardından önce Hadise "Hay Hay" isimli şarkısını çıkarırken geçtiğimiz gün de Demet Akalın "Bi Daha Bi Daha" şarkısını çıkardı.

Demet Akalın - Hadise çekişmesinde bomba gelişme! Ebru Gündeş, paylaşımıyla Akalın'a destek verdi

İkilinin şarkısı sevenleri tarafından oldukça beğenilirken Ebru Gündeş'ten şaşırtan bir paylaşım geldi.

Demet Akalın - Hadise çekişmesinde bomba gelişme! Ebru Gündeş, paylaşımıyla Akalın'a destek verdi

İDDİALAR HAVADA UÇUŞTU

Evliliğinin bitmesinde ihanet olduğunu söyleyen Ebru Gündeş ihanete uğratan kişiyi çok yakından tanıdığını söylemesinin ardından bu kişinin Hadise olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hadise haberleri reddederken Gündeş'ten herhangi bir yanıt gelmemesi dedikoduların durmamasına neden olmuştu.

Demet Akalın - Hadise çekişmesinde bomba gelişme! Ebru Gündeş, paylaşımıyla Akalın'a destek verdi

Kaan Yıldırım ve Hadise ayrılığının ardından da Kaan Yıldırım çıkan haberlerin detayları öğrenmek için Ebru Gündeş’i aradığı ve  Gündeş’in tüm detayları Kaan Yıldırım ile paylaşması üzerine ayrılık yaşadıkları iddia edilmişti. 

Demet Akalın - Hadise çekişmesinde bomba gelişme! Ebru Gündeş, paylaşımıyla Akalın'a destek verdi

Ancak Kaan Yıldırım bu haberlerin ardından “Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. 3. bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici.” açıklamasını yaparak yalanlamıştı.

TARAFINI SEÇTİ

Tüm bu olayların ardından Ebru Gündeş, Instagram hesabından Demet Akalın'ın çıkardığı "Bi DAha Bi Daha" şarkısını paylaşarak Akalın'a destek verdiğini açıkladı.

Demet Akalın - Hadise çekişmesinde bomba gelişme! Ebru Gündeş, paylaşımıyla Akalın'a destek verdi

Bu hareketiyle takipçileri tarafından oldukça dikkat çekti.

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