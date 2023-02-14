Demet Akalın Pendik'te bulunan 4 evini depremzedelere açtı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası 10 ilde büyük bir yıkım meydana geldi ve vatandaşların en büyük sorunlarından biri olan barınma ihtiyacı doğdu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılayabileceği konusunda bir paylaşımda bulundu.

"BİR YIL ÜCRETSİZ OTURACAKLAR"

Demet Akalın paylaşımında; "Pendik'te sıfır dört tane ev, bir sene ücretsiz oturacaklar ama içi sıfır... Sıfır eşya göndermek isteyenler ulaşsın bana." belirtti.