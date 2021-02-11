Buse Arıcı kimdir? Buse Arıcı'nın TFF'de görevi ne? Babası kimdir?Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman 2021? Son 16 maçları tek maç mı? Hangi takımlar eşleşti?Prof. Dr. Hasan Tezer kimdir? Prof. Dr. Hasan Tezer kaç yaşında, nereli?Can Aydoğmuş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor?TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? TFF 1. Lig 21. programıMEB EKYS başvuruları son gün ne zaman 2021? MEB EKYS başvuru şartları neler?11 Şubat Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSUÇanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli: Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm seferler iptal edildi!Müge Anlı canlı yayını bugün 11 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEİpek Kuşçu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Kitapları nelerdir?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Demet Akalın programda neden yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı?

Demet Akalın programda neden yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı?

Star TV ekranlarının sevilen programı "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta" sunuculardan Demet Akalın'ın yer alamsın izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Şarkıcı Akalın'ın programda olamaması üzerine neden olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Demet Akalın programda neden yok? Demet ile Alişan programında flaş gelişme...

Demet Akalın programda neden yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı?

Sabah kuşağının sevilen programlarından biri olan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta yaşanan flaş gelişme merak konusu oldu. Yayınlanan programın yeni bölümünde Demet Akalın'ın yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu. İzleyici tarafından Demet Akalın programda neden yok? soruları araştırma konusu edildi. Peki Demet Akalın programda neden yok? Demet ile Alişan programında flaş gelişme...

Demet Akalın programda neden yok? Demet ile Alişan programında flaş açıklama

DEMET AKALIN PROGRAMDA NEDEN YOK?

Star TV ekranlarında yakın arkadaşı Alişan ile program sunan Demet Akalın'dan kötü haber geldi. Demet ve Alişan ile programının 10 Şubat tarihli bölümünde Koronavirüs açıklaması yapıldı. 

Partnerinin programda yer almayışına ilişkin olarak açıklamada bulunan Alişan, Okan Kurt'un Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu süreçte temaslı olarak karantinaya girmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurdu.

Öte yandan Okan Kurt'un Koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen sağlık durumunun gayet iyi olduğu da belirtildi.

Demet Akalın programda neden yok? Demet ile Alişan programında flaş açıklama

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT