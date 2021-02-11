Demet Akalın programda neden yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı?

Sabah kuşağının sevilen programlarından biri olan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta yaşanan flaş gelişme merak konusu oldu. Yayınlanan programın yeni bölümünde Demet Akalın'ın yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu. İzleyici tarafından Demet Akalın programda neden yok? soruları araştırma konusu edildi. Peki Demet Akalın programda neden yok? Demet ile Alişan programında flaş gelişme...

DEMET AKALIN PROGRAMDA NEDEN YOK?

Star TV ekranlarında yakın arkadaşı Alişan ile program sunan Demet Akalın'dan kötü haber geldi. Demet ve Alişan ile programının 10 Şubat tarihli bölümünde Koronavirüs açıklaması yapıldı.

Partnerinin programda yer almayışına ilişkin olarak açıklamada bulunan Alişan, Okan Kurt'un Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu süreçte temaslı olarak karantinaya girmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurdu.

Öte yandan Okan Kurt'un Koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen sağlık durumunun gayet iyi olduğu da belirtildi.