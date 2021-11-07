Demet Akalın taraf değiştirdi! Ebru Gündeş'i unuttu! Hadise paylaşımıyla herkesi şaşırttı

O Ses Türkiye jürisi olarak ekrana dönen Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar uzun zamandır gündemde. Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelen Hadise Gündeş'in yakın çevresinden tepki görmüştü.

Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın “En özlenen ses” diyerek kalplerle Ebru Gündeş şarkıları paylaşarak tarafını seçmişti.

BEKLENMEYEN HAMLE

Demet Akalın aylar sonra bu kez de Hadise’nin şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak, zeytin dalı uzattı. Demet Akalın'ın bu hamlesine karşı Hadise'de Akalın'ın paylaşımını kendi hikayesinde yayınladı.

Akalın, geçmişte “Onun kocası yok, yazık” diyerek laf attığı Hadise ile ilgili sorulara da yanıt vermesiyle gündem oldu. Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile mutlu bir ilişkiye yelken açtığını hatırlatan şarkıcı, “Hadise’ye dokunmayın, günah! Kız şimdi mutlu” dedi.