Balıkesirspor - Adanaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiAdana Demirspor - Hatayspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linkiVavacars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı canlı izle | beIN Sports 1 canlı yayın izle linkiÇiğdem Aydın kimdir,nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Çiğdem Aydın'ın biyografisi...Elbet Bir Gün dizisi konusu nedir? Elbet Bir Gün oyuncu kadrosunda kimler var?Lütfü Türkkan küfür etmişti! Şehidin annesi konuştu: "Parçalanan cenazesini defnettik, dün de diğer oğluma küfür ettiler!"Elbet Bir Gün dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Baz ne demek, TDK'ya göre Baz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Benim Hayatım dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Benim Hayatım dizisi konusu nedir? Benim Hayatım oyuncu kadrosunda kimler var?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Demet Akalın taraf değiştirdi! Ebru Gündeş'i unuttu! Hadise paylaşımıyla herkesi şaşırttı

Demet Akalın taraf değiştirdi! Ebru Gündeş'i unuttu! Hadise paylaşımıyla herkesi şaşırttı

Hadise ile sürekli atışan ve Ebru Gündeş'le olan gerilimde Gündeş'in tarafını tutan Demet Akalın'dan beklenmeyen bir hareket geldi. Hadise paylaşımı yapan Akalın herkesi şaşırttı.

Demet Akalın taraf değiştirdi! Ebru Gündeş'i unuttu! Hadise paylaşımıyla herkesi şaşırttı

O Ses Türkiye jürisi olarak ekrana dönen Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar uzun zamandır gündemde. Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelen Hadise Gündeş'in yakın çevresinden tepki görmüştü.

Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın “En özlenen ses” diyerek kalplerle Ebru Gündeş şarkıları paylaşarak tarafını seçmişti.

Demet Akalın taraf değiştirdi! Ebru Gündeş'i unuttu! Hadise paylaşımıyla herkesi şaşırttı

BEKLENMEYEN HAMLE

Demet Akalın aylar sonra bu kez de Hadise’nin şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak, zeytin dalı uzattı. Demet Akalın'ın bu hamlesine karşı Hadise'de Akalın'ın paylaşımını kendi hikayesinde yayınladı.

Demet Akalın taraf değiştirdi! Ebru Gündeş'i unuttu! Hadise paylaşımıyla herkesi şaşırttı

Akalın, geçmişte “Onun kocası yok, yazık” diyerek laf attığı Hadise ile ilgili sorulara da yanıt vermesiyle gündem oldu. Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile mutlu bir ilişkiye yelken açtığını hatırlatan şarkıcı, “Hadise’ye dokunmayın, günah! Kız şimdi mutlu” dedi.

Demet Akalın taraf değiştirdi! Ebru Gündeş'i unuttu! Hadise paylaşımıyla herkesi şaşırttı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT