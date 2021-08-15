Demet Akalın verdiği sözü tuttu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyzeye ev yaptırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın tüm ülkenin yarası olmuşken, birçok canlı hayatını kaybetmiş, köy sakinleri maddi ve manevi zararlara uğramıştı. Kimisinin hayvanları ölürken kimisinin yaşadığı ev yangına kurban gitmişti. O yangında evi telef olan ve sokakta yattığı görüntüleriyle yürekleri dağlayan Fatma Teyzenin imdadına Demet Akalın yetişti. Akalın Fatma Teyzeye ve Türk halkına, yanan evin yerine yeni bir ev yaptıracağını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı yepyeni bir ev yaptırdı.

FATMA TEYZEYİ BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Antalya'da yaşanan yangın felaketinden sonra ortaya çıkan acı görüntüler içinde Manavgat ilçesinde evi yanan Fatma Teyzenin bir yatak üzerinde uyuya kaldığı anlar yer alıyordu. Bu görüntü ünlü şarkıcı Demet Akalan'ı harekete geçirmiş, Akalın Fatma Teyzeye ve Türk halkına yeni bir ev sözü vermişti.

Teyzemi buldum evini döşemesi yatağı bizden????en yakın zamanda dernek kurucam çook yardım gelıo haluk nasıl kurdu acaba? Şu dümyada işe yaradığını hissetmek???? pic.twitter.com/mEZ7ejlWDo — Demet Akalin (@DemetAkalin) August 2, 2021

EVİN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Demet Akalın verdiği ev sözünü tutarak, Fatma teyzenin yeni yaşayacağı yuvanın son görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Akalın takipçilerinden takdir topladı, binlerce kişi "helal olsun" yorumunda bulundu.