15 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de15 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Sarayın Lezzetleri TRT 2'de15 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı ATV'de15 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Mandıra Filozofu Kanal D'de15 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Hükümet Kadın Star'da15 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Umudumuz Şaban FOX TV'deSON DAKİKA! AFGAN LİDER EŞREF GANİ TACİKİSTAN'A KAÇTI!Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yeni programı ertelendi!Demet Akalın verdiği sözü tuttu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyzeye ev yaptırdıBakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün başladı!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Demet Akalın verdiği sözü tuttu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyzeye ev yaptırdı

Demet Akalın verdiği sözü tuttu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyzeye ev yaptırdı

Antalya'da çıkan yangında evini kaybeden ve sokakta yattığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Fatma Teyzeye şarkıcı Demet Akalın ev sözü vermişti. Akalın o evin son halini sosyal medya hesabında paylaşarak sözünü yerini getirdi.

Demet Akalın verdiği sözü tuttu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyzeye ev yaptırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın tüm ülkenin yarası olmuşken, birçok canlı hayatını kaybetmiş, köy sakinleri maddi ve manevi zararlara uğramıştı. Kimisinin hayvanları ölürken kimisinin yaşadığı ev yangına kurban gitmişti. O yangında evi telef olan ve sokakta yattığı görüntüleriyle yürekleri dağlayan Fatma Teyzenin imdadına Demet Akalın yetişti. Akalın Fatma Teyzeye ve Türk halkına, yanan evin yerine yeni bir ev yaptıracağını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı yepyeni bir ev yaptırdı.

screenshot-2-002.jpg

FATMA TEYZEYİ BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Antalya'da yaşanan yangın felaketinden sonra ortaya çıkan acı görüntüler içinde Manavgat ilçesinde evi yanan Fatma Teyzenin bir yatak üzerinde uyuya kaldığı anlar yer alıyordu. Bu görüntü ünlü şarkıcı Demet Akalan'ı harekete geçirmiş, Akalın Fatma Teyzeye ve Türk halkına yeni bir ev sözü vermişti.  

 

 

EVİN SON HALİNİ PAYLAŞTI 

Demet Akalın verdiği ev sözünü tutarak, Fatma teyzenin yeni yaşayacağı yuvanın son görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Akalın takipçilerinden takdir topladı, binlerce kişi "helal olsun" yorumunda bulundu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT