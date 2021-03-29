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  3. Demet Akalın'dan Esra Balamir hakkında şaşırtan çıkış, "Eve geldi kovdum"

Demet Akalın'dan Esra Balamir hakkında şaşırtan çıkış, "Eve geldi kovdum"

Girdiği polemiklerle sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Demet Akalın, eski arkadaşı Esra Balamir hakkında yaptığı açıklama ile şaşırttı. Akalın, Balamir hakkında "Eve geldi, kovdum" açıklamasında bulundu.

Demet Akalın'dan Esra Balamir hakkında şaşırtan çıkış, "Eve geldi kovdum"

Demet Akalın bir zamanlar arasından su sızmayan arkadaşı Esra Balamir hakkında şaşırtan bir iddiada bulundu. Akalın, Esra Balamir hakkında "Eve geldi kovdum evden" açıklaması ile dikkat çekti.

Demet Akalın'dan Esra Balamir hakkında şaşırtan çıkış, "Eve geldi kovdum"

ESKİ ARKADAŞINA ÖFKE DOLU

Esra Balamir ile evlenen ve 1 yıl evli kalan Yalçın Dümer, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Yalçın Dümer'e Esra Balamir ile olan evliliğine dair sorular yönelten Alişan, "Esra hemen makyajını yap gel. 1 buçuk saatin var" diyerek söz hakkı olduğunu belirtti. Alişan'ın daveti üzerine sinirlenen Demet Akalın, Esra Balamir hakkında "Eve geldi kovdum evden, istemiyorum onu." açıklaması ile dikkat çekti.

Demet Akalın'dan Esra Balamir hakkında şaşırtan çıkış, "Eve geldi kovdum"

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