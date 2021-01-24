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  3. Demet Akalın'ın acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Demet Akalın'ın acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın acı bir haberle sarsıldı. Dayısını kaybeden Akalın üzüntüsünü sosyal medya hesabında dile getirdi. Yayınladığı fotoğraf karesi üzerine düştüğü not ise yürekleri burktu.

Demet Akalın'ın acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Geçtiğimiz yıl teyzesini kaybetmesinin acısını yaşayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, aldığı ikinci acı haberle darmadağın oldu. Dayısının vefat ettiğini sosyal medya hesabından o duygu dolu sözler ile paylaştı.

"CANIM DAYIM ACILARIN DİNDİ"

Aldığı ölüm haberiyle sarsılan Akalaın, "Canım dayım acıların dindi... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullanarak acısını dile getirdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle Akalın'ın dayısının cenazesine sınırlı sayıda insanın katılacağı öğrenildi.

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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