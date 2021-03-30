Demet Akalın'ın kızı Hira TikTok fenomenine para yağdırdı!

Star TV ekranlarında hafta içi her gün Alişan ile program sunan Demet Akalın, dün şaşırtıcı bir olay yaşadı. Demet Akalın ve Okan Kurt'un 7 yaşındaki kızları Hira, ailesinin telefonunu alarak Tiktok'tan canlı yayın izlemeye başladı. Hira'yı gören TikTok fenomeni ise Hira'dan çiçek emojisi göndermesini isteyip kendisine para göndermesini sağladı.

KREDİ KARTINDAN 7 BİN TL ÇEKİLDİ

Sosyal medyadan paylaşımda bulunarak başına gelen olayı anlatan Akalın, "Hira bugün TikTok'a giriyor... Kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Bu nasıl bir sahtekarlık arkadaşım ya!" şeklinde konuşarak bunun resmen hırsızlık olduğunu belirtti. Akalın paylaşımında tüm anne ve babaları bu konuda dikkatli olması için de uyarmayı ihmal etmedi.

"TEK DERDİMİZ PARA OLSUN"

İnstagram hesabından konu hakkında açıklama yapan Hira'nın farkında olmadan para gönderdiği Özgür Balakar isimli fenomen, "Ben canlı yayın yaparken birileri pahalı hediyeler gönderdi. Profiline girdiğimde de Hira yazıyordu. Sonra bana onun Demet Akalın'ın kızı olduğunu söylediler. Biz de geçenlerde Demet Akalın'ın evine gitmiştik Hira'yı görmek için. Ben de onun olduğunu görünce teşekkür ederek Demet Akalın'ın kızı Hira isen bir tane gül gönder dedim. Gönderilen gül emojisinin fiyatı da 30 kuruş. O da gönderdi." şeklinde ifade etti. Hediyeleri zorla almadıklarını onların isteyerek gönderildiğini söyleyen fenomen, "Bize soyguncu demen beni gerçekten çok kırdı. Parayı geri gönderirim Demet Abla. Sakin ol, sakinleş. Tek derdimiz para olsun." dedi.

Demet Akalın ise bu sözlere sinirlenerek, geri alacağı parayı çocuklar için bağışlayacağını ve bu konuyu avukatı aracılığıyla çözeceğini söyledi.