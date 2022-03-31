Demet Akalın'ın Ramazan çıkışı hayrete düşürdü! "Her sene yeni ayetler inmiyor"

Ramazan ayına sayılı günler kala TV kanalları da Ramazan ayına özel projeleri için hazırlıklara başladı. Şarkıcı Demet Akalın her Ramazan ayında ekrana çıkarılan hocalarla ilgili ilginç bir yorum yapınca gündeme geldi.

Demet Akalın'ın paylaşımında "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Akalın bu sözleriyle sosyal medyayı ikiye bölerken akıllara "Nihat Hatipoğlu'na gönderme mi yaptı?" sorusunu getirdi.