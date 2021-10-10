Demet Akalın'ın sarf ettiği sözler şoke etti! "Ben onun gibi milletten para toplamıyorum"

Demet Akalın, Muğla’nın Bodrum İlçe Belediyesi'nin düzenlediği Sarıyaz Konserlerinde sahne aldı.

Art arda iki konser veren Akalın, önce ağustos ayında yangında mağdur olan Mumcular halkı ile buluştu, ardından Bodrum Kalesi'ne geçti.

Şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

“BEN GÖNÜLLÜ BAŞKANIM”

“Bu memleket hepimizin, Çok şükür kötü günlerdi ama geçti. Bir daha tekrarını Allah yaşatmasın.” diyen Akalın, şöyle devam etti:

“Bodrum Kalesi'nde konser vermek muhteşem bir duygu. Burada eskiden usta sanatçılar sahne aldı. Bugün gördüğüm ve hoşuma giden şey Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın halkın arasında gülüp oynaması, dans etmesi, halkla fotoğraf çektirmesiydi. Bir an aklımdan bende mi belediye başkanı olsam, hatta Bodrum’dan mı siyasete girsem diye düşündüm. Ben gönüllü başkanım.”





“GÜLBEN GİBİ MİLLETTEN PARA TOPLAMIYORUM”

Konuşmasının devamında Gülben Ergen hakkında söyledikleri şoke etti.

Akalın, “Antalya’da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum.” dedi.

Konseri dışarıdan izleyenleri gören Demet Akalın, bariyerleri açtırarak halkı sahne önüne kadar aldırdı.