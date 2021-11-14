Demet Özdemir 'Estetik' eleştirilerini tiye aldı! "Bugün estetiği fazla kaçırdım"

Son günlerde Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir (29), bir şampuan markasının reklam yüzü oldu.

Önceki gün lansmanda arkadaşı Mert Vidinli ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcıları, "Demet Özdemir kötü ışık kurbanı mı yoksa estetik mi yaptırdı?" şeklinde yorumlar yaptı. Takipçilerini ikiye bölen Özdemir'den ise hakkında çıkan haberlere yanıt geçikmedi.

"BUGÜN ESTETİĞİ FAZLA KAÇIRDIM!"

Geçtiğimiz ay sporun yanı sıra yüz yogası yapmaya başladığını dile getiren ünlü oyuncu, filtreli pozunu 14,2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Özdemir, esprili gönderisine, "Bugün estetiği fazla kaçırdım." notunu düşerek, dedikoduları yalanladı.