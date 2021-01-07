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  3. Demet Özdemir karavanda omlet yaptı!

Demet Özdemir karavanda omlet yaptı!

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündem olan Demet Özdemir karavanda piknik tüpüyle omlet yaptı.

Demet Özdemir karavanda omlet yaptı!

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve adeta tüm günün sette geçiren Demet Özdemir kolları sıvadı.

Demet Özdemir karavanda omlet yaptı!

Karavana piknik tüpü getiren güzel oyuncu kendi elleriyle omlet hazırladı. Demet Özdemir bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Demet Özdemir karavanda omlet yaptı!

Özdemir, paylaşımına 'Canımız çekti' mesajını düştü.

Demet Özdemir karavanda omlet yaptı!

2021 yılının ilk aşk bombası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan gelmiş ve ikili geçtiğimiz günlerde birlikte olduklarını itiraf etmişlerdi.

Demet Özdemir karavanda omlet yaptı!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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