Demet Özdemir karavanda omlet yaptı!

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve adeta tüm günün sette geçiren Demet Özdemir kolları sıvadı.

Karavana piknik tüpü getiren güzel oyuncu kendi elleriyle omlet hazırladı. Demet Özdemir bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Özdemir, paylaşımına 'Canımız çekti' mesajını düştü.

2021 yılının ilk aşk bombası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan gelmiş ve ikili geçtiğimiz günlerde birlikte olduklarını itiraf etmişlerdi.