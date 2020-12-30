Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile yıldızı giderek parlayan güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Ko. aşkı yeniden alevlendi.

Yağmur Tanrısevsin ile birlikteliğini sürpriz bir kararla bitirdikten sonra Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yıl eski sevgilisi Tanrısevsin’in yakın arkadaşı Demet Özdemir’le bir mekan çıkışında görüntülenmiş ve güzel oyuncuyla aşk yaşadıkları iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Uzun bir aradan sonra ikili arasındaki aşk iddiaları yeniden gündeme geldi.Evini Bebek’ten Levent’e taşıyan Oğuzhan Koç’un ziyaretine gelen ilk isim, geçtiğimiz yıl kameralara yakalandığı Demet Özdemir olduğu ve Koç'un evini Demet Özdemir’le rahat rahat görüşebilmek için taşıdığı öne sürüldü.