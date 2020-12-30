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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şok iddia! Evini taşıdı!

Bir dönem aşk yaşadıkları iddia edilen Doğduğun Ev Kaderindir'in güzel oyuncusu Demet Özdemir ve ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şok iddia! Evini taşıdı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile yıldızı giderek parlayan güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Ko. aşkı yeniden alevlendi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şok iddia! Evini taşıdı!

Yağmur Tanrısevsin ile birlikteliğini sürpriz bir kararla bitirdikten sonra Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yıl eski sevgilisi Tanrısevsin’in yakın arkadaşı Demet Özdemir’le bir mekan çıkışında görüntülenmiş ve güzel oyuncuyla aşk yaşadıkları iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şok iddia! Evini taşıdı!

Uzun bir aradan sonra ikili arasındaki aşk iddiaları yeniden gündeme geldi.Evini Bebek’ten Levent’e taşıyan Oğuzhan Koç’un ziyaretine gelen ilk isim, geçtiğimiz yıl kameralara yakalandığı Demet Özdemir olduğu ve Koç'un evini Demet Özdemir’le rahat rahat görüşebilmek için taşıdığı öne sürüldü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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