Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin aşk tatili!

Geçtiğimiz yıl Cenk Küpeli ile evlenen eski manken Demet Şener ,Bodrumda görüntülendi. Tatil sezonunu açan aşıklar Bodrum sahillerinde el ele denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Demet Şener, kızı İrem’le oğlu Ömer’i babaları İbrahim Kutluay’a gönderdi, eşi Cenk Küpeli ile baş başa tatil yapmayı tercih etti.

Tatil için Bodrum’u tercih eden çift, önceki gün Turgutreis’te kaldıkları otelin plajında görüntülendi. Sahilde el ele objektife yansıyan ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.Ünşü çifte akşam yemeğinde ise Şener’in abisi ve yeğeni katıldı.

DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener, 11 Nisan 1977 tarihinde İstanbul‘da doğdu. Annesi Naime Şener, babası Fikret Şener’dir. Ercüment ve Enis adlarında iki abisi vardır. Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun oldu.

1994 yılında başladığı mankenlik hayatında, 1995 yılında kazandığı güzellik yarışması ile adını duyurup teklifler almaya başlayan Şener, “Vip Suare” ve “Şans Direksyonu” adlı televizyon programları ile, “Bir Demet Tiyatro” ve “Böyle mi Olacaktı” adlı dizilerde rol aldı.

Beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu “Kahpe Bizans” filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen “Asansör” filminde Arzu Yanardağ, Emre Altuğ, Cem Özer, Mustafa Uğurlu ve Funda Barın gibi oyuncuların yanında rol aldı. 2000 yılında vizyona giren ve Ömer Uğur‘un yönettiği film “Hemşo”‘da ise Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen, Özlem Yıldız, Sümer Tilmaç ve Yılmaz Köksal‘la beraber rol aldı ve Tatyana ismindeki bir Romen fahişeye hayat verdi.

Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinden beri evli olduğu milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliğini sonlandırdılar. İrem (d. 12 Haziran 2006 ) adında kızı ve Ömer (d. 27 Mart 2009) adında oğlu vardır.

Dana sonra Cenk Küpeli ile olan 2.5 aylık birlikteliğini,Haziran 2019'da evlenerek taçlandırdı.