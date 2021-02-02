Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında neden Demet Akalın yok? Neden Buse Varol sundu?

Star TV'de izleyenleri ekrana bağlayan programlardan olan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programını Alişan eşi Buse Varol ile birlikte sundu. Bunun üzerine çok sayıda izleyici Demet Akalın'ın neden programda olmadığını merak etti.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH PROGRAMINDA NEDEN DEMET AKALIN YOK?

Programın sunucu Alişan Demet Akalın'ın Ankara'ya gittiği için programa katılmadığını ifade ederek," Önceden söz verdiği önemli bir işi vardı. Yarın yeniden canlı yayında olacak" dedi.

BUSE VAROL NEDEN SUNDU?

Buse Varol, eşi Alişan'a programda eşlik etmek için programda sunuculuk yaptı. Demet Akalın 3 Şubat günü programda olacak.