Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Demir Grup Sivasspor ile Başakşehir arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Demir Grup Sivasspor- Başakşehir maçı canlı izle | Demir Grup Sivasspor- Başakşehir maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

DEMİR GRUP SİVASSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Demir Grup Sivasspor - Başakşehir maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını ise Ali Ögel ve İlker Takpak yapıyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

DEMİR GRUP SİVASSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Demir Grup Sivasspor - Başakşehir maçı BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

DEMİR GRUP SİVASSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SİVASSPOR İLK 11

35. ALİ ŞAŞAL VURAL

77. AHMET OĞUZ

6. DIMITRIOS GOUTAS

88. CANER OSMANPAŞA

3. UĞUR ÇİFTÇİ

23. FREDRIK STENSOE ULVESTAD

37. HAKAN ARSLAN

76. FAYCAL FAJR

17. ERDOĞAN YEŞİLYURT

7. MAX ALAIN GRADEL

9. MUSTAPHA YATABARE

BAŞAKŞEHİR İLK 11



1. VOLKAN BABACAN

5. LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA

6. ALEXANDRU EPUREANU

8. DANİJEL ALEKSİC

21. MAHMUT TEKDEMİR

23. DENİZ TÜRÜÇ

27. MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN

28. TOLGA CİĞERCİ

60. LUCAS PEDRO ALVES DE LIMA

77. CHUKA STEFANO OKAKA

80. UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR

