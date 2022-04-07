Demir Grup Sivasspor- Başakşehir maçı canlı izle | Demir Grup Sivasspor- Başakşehir maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasında Demir Grup Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Demir Grup Sivasspor- Başakşehir maçı canlı izle | Demir Grup Sivasspor- Başakşehir maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Demir Grup Sivasspor ile Başakşehir arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Demir Grup Sivasspor- Başakşehir maçı canlı izle | Demir Grup Sivasspor- Başakşehir maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
DEMİR GRUP SİVASSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Demir Grup Sivasspor - Başakşehir maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını ise Ali Ögel ve İlker Takpak yapıyor.
DEMİR GRUP SİVASSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE
DEMİR GRUP SİVASSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Demir Grup Sivasspor - Başakşehir maçı BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
DEMİR GRUP SİVASSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
SİVASSPOR İLK 11
35. ALİ ŞAŞAL VURAL
77. AHMET OĞUZ
6. DIMITRIOS GOUTAS
88. CANER OSMANPAŞA
3. UĞUR ÇİFTÇİ
23. FREDRIK STENSOE ULVESTAD
37. HAKAN ARSLAN
76. FAYCAL FAJR
17. ERDOĞAN YEŞİLYURT
7. MAX ALAIN GRADEL
9. MUSTAPHA YATABARE
BAŞAKŞEHİR İLK 11
1. VOLKAN BABACAN
5. LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA
6. ALEXANDRU EPUREANU
8. DANİJEL ALEKSİC
21. MAHMUT TEKDEMİR
23. DENİZ TÜRÜÇ
27. MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN
28. TOLGA CİĞERCİ
60. LUCAS PEDRO ALVES DE LIMA
77. CHUKA STEFANO OKAKA
80. UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR