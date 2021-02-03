Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 03.02.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:
|Demir Grup Sivasspor
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|0
|0
Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Yeni 4 Eylül Stadı
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 13:30
Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri
Fırat Aydınus(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor İlk 11
25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 77. Ahmet Oğuz, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 76. Faycal Fajr, 37. Hakan Arslan, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
30. Mamadou Samassa, 35. Ali Şaşal Vural, 15. Alaaddin Okumuş, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 99. Tyler Domınıc Boyd, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
29. Jakub Szumskı, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 77. Mehmet Murat Uçar, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 88. Osman Çelik, 92. Aatıf Chahechouhe, 11. Arvydas Novıkovas, 14. Mostapha El Kabır
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 17. Emrah Başsan, 61. Oltan Karakullukçu, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 70. Brahim Darri, 2. Bohdan Butko, 5. Hasan Hatipoğlu, 16. Rahman Buğra Çağıran, 23. Gökhan Kardeş, 89. Yaw Ackah
Teknik Sorumlu
Mesut Bakkal
Süper Lig 23. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|48
|21
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|45
|28
|3
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|44
|23
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|37
|16
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|36
|3
|6
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|35
|7
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|29
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|11
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|26
|-8
|12
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|26
|-9
|13
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|25
|4
|14
|Sivasspor
|22
|5
|10
|7
|22
|28
|25
|-6
|15
|Başakşehir FK
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|24
|-13
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|22
|5
|6
|11
|20
|35
|21
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|19
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|17
|-18
Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları
|02.02.0021
|Hatayspor
|1-2
|Fenerbahçe
|02.02.0021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Kasımpaşa
|02.02.0021
|Galatasaray
|3-0
|Başakşehir FK
|03.02.0021
|Konyaspor
|Gençlerbirliği
|03.02.0021
|Sivasspor
|0-0
|BB Erzurumspor
|03.02.0021
|Kayserispor
|Alanyaspor
|03.02.0021
|Antalyaspor
|Beşiktaş
|03.02.0021
|Fatih Karagümrük
|Gaziantep FK
|04.02.0021
|Trabzonspor
|Denizlispor
|04.02.0021
|Göztepe
|Yeni Malatyaspor