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Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 03.02.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:

DEMİR GRUP SİVASSPOR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor
0 0

Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.02.2021 13:30

Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 77. Ahmet Oğuz, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 76. Faycal Fajr, 37. Hakan Arslan, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 35. Ali Şaşal Vural, 15. Alaaddin Okumuş, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 99. Tyler Domınıc Boyd, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 77. Mehmet Murat Uçar, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 88. Osman Çelik, 92. Aatıf Chahechouhe, 11. Arvydas Novıkovas, 14. Mostapha El Kabır

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 17. Emrah Başsan, 61. Oltan Karakullukçu, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 70. Brahim Darri, 2. Bohdan Butko, 5. Hasan Hatipoğlu, 16. Rahman Buğra Çağıran, 23. Gökhan Kardeş, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Süper Lig 23. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe22153445244821
2Galatasaray22143546184528
3Beşiktaş21142548254423
4Alanyaspor21114637213716
5Trabzonspor2110652724363
6Gaziantep FK219843526359
7Hatayspor2210573528357
8Fatih Karagümrük218763329314
9Antalyaspor21786212629-5
10Yeni Malatyaspor217772726281
11Kasımpaşa227510243226-8
12Çaykur Rizespor22688283726-9
13Göztepe216783026254
14Sivasspor225107222825-6
15Başakşehir FK226610274024-13
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor216411152622-11
18BB Erzurumspor225611203521-15
19Gençlerbirliği215412204119-21
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor214512213917-18

Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları

02.02.0021Hatayspor1-2Fenerbahçe
02.02.0021Çaykur Rizespor1-1Kasımpaşa
02.02.0021Galatasaray3-0Başakşehir FK
03.02.0021Konyaspor Gençlerbirliği
03.02.0021Sivasspor0-0BB Erzurumspor
03.02.0021Kayserispor Alanyaspor
03.02.0021Antalyaspor Beşiktaş
03.02.0021Fatih Karagümrük Gaziantep FK
04.02.0021Trabzonspor Denizlispor
04.02.0021Göztepe Yeni Malatyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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