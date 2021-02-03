Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 03.02.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu? Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 0 Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.02.2021 13:30

Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 77. Ahmet Oğuz, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 76. Faycal Fajr, 37. Hakan Arslan, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 35. Ali Şaşal Vural, 15. Alaaddin Okumuş, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 99. Tyler Domınıc Boyd, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 77. Mehmet Murat Uçar, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 88. Osman Çelik, 92. Aatıf Chahechouhe, 11. Arvydas Novıkovas, 14. Mostapha El Kabır

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 17. Emrah Başsan, 61. Oltan Karakullukçu, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 70. Brahim Darri, 2. Bohdan Butko, 5. Hasan Hatipoğlu, 16. Rahman Buğra Çağıran, 23. Gökhan Kardeş, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Süper Lig 23. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 48 21 2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 45 28 3 Beşiktaş 21 14 2 5 48 25 44 23 4 Alanyaspor 21 11 4 6 37 21 37 16 5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 36 3 6 Gaziantep FK 21 9 8 4 35 26 35 9 7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 35 7 8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 31 4 9 Antalyaspor 21 7 8 6 21 26 29 -5 10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 11 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 26 -8 12 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 26 -9 13 Göztepe 21 6 7 8 30 26 25 4 14 Sivasspor 22 5 10 7 22 28 25 -6 15 Başakşehir FK 22 6 6 10 27 40 24 -13 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 22 -11 18 BB Erzurumspor 22 5 6 11 20 35 21 -15 19 Gençlerbirliği 21 5 4 12 20 41 19 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 17 -18

Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları