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Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 30. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 30. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 30. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük ile 13.03.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?

Demir Grup Sivasspor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük maç sonucu:

DEMİR GRUP SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK
Demir Grup Sivasspor Fatih Karagümrük
1 0

Demir Grup Sivasspor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın

Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.03.2021 13:30

Demir Grup Sivasspor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Özgüç Türkalp(avar)

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 15. Alaaddin Okumuş, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 81. Muhammet Can Tuncer, 58. Ziya Erdal, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

Hakan Arslan 45+1

Kartlar

Fajr ( Dk.63)

Oyundan Çıkanlar

Kayode, Erdoğan Yeşilyurt, Boyd,

Oyuna Girenler

Kone, Ziya Erdal, Felix.

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 11. Mevlüt Erdinç, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 90. Kemal Ademı, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Kartlar

Biglia (dk.69)

Oyundan Çıkanlar

Sobiech, Castro, Ndao. Campi, Bertolacci.

Oyuna Girenler

Mevlüt Erdinç, Salibur, Jimmy Durmaz, Lens, Ademi.

Süper Lig 30. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş28203562296333
2Galatasaray28184655235832
3Fenerbahçe28184652285824
4Trabzonspor2815673529516
5Alanyaspor28137844284616
6Hatayspor28137848354613
7Gaziantep FK28111074032438
8Fatih Karagümrük29118104338415
9Göztepe2810994033397
10Sivasspor2881373232370
11Antalyaspor287156263136-5
12Konyaspor278811333432-1
13Yeni Malatyaspor2871011353931-4
14Kayserispor278712223231-10
15Kasımpaşa288614314430-13
16Başakşehir FK297814324829-16
17Çaykur Rizespor2761011314428-13
18MKE Ankaragücü277515314526-14
19BB Erzurumspor286814274626-19
20Denizlispor276615264824-22
21Gençlerbirliği275616224921-27

Süper Lig 30. hafta Fikstür sonuçları

12.03.2021Başakşehir FK2-3Beşiktaş
13.03.2021Çaykur Rizespor0-0Hatayspor
13.03.2021Kayserispor Galatasaray
13.03.2021Alanyaspor0-0Antalyaspor
13.03.2021Sivasspor1-0Fatih Karagümrük
14.03.2021MKE Ankaragücü Göztepe
14.03.2021BB Erzurumspor Trabzonspor
14.03.2021Gaziantep FK Denizlispor
14.03.2021Fenerbahçe Gençlerbirliği
15.03.2021Kasımpaşa Konyaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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