Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 30. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 30. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 30. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük ile 13.03.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?
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Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Demir Grup Sivasspor
|Fatih Karagümrük
|1
|0
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Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.03.2021 13:30
Demir Grup Sivasspor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri
Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Özgüç Türkalp(avar)
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor İlk 11
35. Ali Şaşal Vural, 15. Alaaddin Okumuş, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Yedekler
30. Mamadou Samassa, 81. Muhammet Can Tuncer, 58. Ziya Erdal, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
Hakan Arslan 45+1
Kartlar
Fajr ( Dk.63)
Oyundan Çıkanlar
Kayode, Erdoğan Yeşilyurt, Boyd,
Oyuna Girenler
Kone, Ziya Erdal, Felix.
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 91. Andrea Bertolaccı
Yedekler
93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 11. Mevlüt Erdinç, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 90. Kemal Ademı, 96. Emre Çolak
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Kartlar
Biglia (dk.69)
Oyundan Çıkanlar
Sobiech, Castro, Ndao. Campi, Bertolacci.
Oyuna Girenler
Mevlüt Erdinç, Salibur, Jimmy Durmaz, Lens, Ademi.
Süper Lig 30. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|28
|20
|3
|5
|62
|29
|63
|33
|2
|Galatasaray
|28
|18
|4
|6
|55
|23
|58
|32
|3
|Fenerbahçe
|28
|18
|4
|6
|52
|28
|58
|24
|4
|Trabzonspor
|28
|15
|6
|7
|35
|29
|51
|6
|5
|Alanyaspor
|28
|13
|7
|8
|44
|28
|46
|16
|6
|Hatayspor
|28
|13
|7
|8
|48
|35
|46
|13
|7
|Gaziantep FK
|28
|11
|10
|7
|40
|32
|43
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|29
|11
|8
|10
|43
|38
|41
|5
|9
|Göztepe
|28
|10
|9
|9
|40
|33
|39
|7
|10
|Sivasspor
|28
|8
|13
|7
|32
|32
|37
|0
|11
|Antalyaspor
|28
|7
|15
|6
|26
|31
|36
|-5
|12
|Konyaspor
|27
|8
|8
|11
|33
|34
|32
|-1
|13
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|10
|11
|35
|39
|31
|-4
|14
|Kayserispor
|27
|8
|7
|12
|22
|32
|31
|-10
|15
|Kasımpaşa
|28
|8
|6
|14
|31
|44
|30
|-13
|16
|Başakşehir FK
|29
|7
|8
|14
|32
|48
|29
|-16
|17
|Çaykur Rizespor
|27
|6
|10
|11
|31
|44
|28
|-13
|18
|MKE Ankaragücü
|27
|7
|5
|15
|31
|45
|26
|-14
|19
|BB Erzurumspor
|28
|6
|8
|14
|27
|46
|26
|-19
|20
|Denizlispor
|27
|6
|6
|15
|26
|48
|24
|-22
|21
|Gençlerbirliği
|27
|5
|6
|16
|22
|49
|21
|-27
Süper Lig 30. hafta Fikstür sonuçları
|12.03.2021
|Başakşehir FK
|2-3
|Beşiktaş
|13.03.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Hatayspor
|13.03.2021
|Kayserispor
|Galatasaray
|13.03.2021
|Alanyaspor
|0-0
|Antalyaspor
|13.03.2021
|Sivasspor
|1-0
|Fatih Karagümrük
|14.03.2021
|MKE Ankaragücü
|Göztepe
|14.03.2021
|BB Erzurumspor
|Trabzonspor
|14.03.2021
|Gaziantep FK
|Denizlispor
|14.03.2021
|Fenerbahçe
|Gençlerbirliği
|15.03.2021
|Kasımpaşa
|Konyaspor