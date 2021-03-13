Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 30. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 30. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük ile 13.03.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu? Demir Grup Sivasspor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük maç sonucu: Demir Grup Sivasspor Fatih Karagümrük 1 0 Demir Grup Sivasspor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.03.2021 13:30

Demir Grup Sivasspor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Özgüç Türkalp(avar)

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 15. Alaaddin Okumuş, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 81. Muhammet Can Tuncer, 58. Ziya Erdal, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

Hakan Arslan 45+1

Kartlar

Fajr ( Dk.63)

Oyundan Çıkanlar

Kayode, Erdoğan Yeşilyurt, Boyd,

Oyuna Girenler

Kone, Ziya Erdal, Felix.

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 11. Mevlüt Erdinç, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 90. Kemal Ademı, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Kartlar

Biglia (dk.69)

Oyundan Çıkanlar

Sobiech, Castro, Ndao. Campi, Bertolacci.

Oyuna Girenler

Mevlüt Erdinç, Salibur, Jimmy Durmaz, Lens, Ademi.

Süper Lig 30. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 28 20 3 5 62 29 63 33 2 Galatasaray 28 18 4 6 55 23 58 32 3 Fenerbahçe 28 18 4 6 52 28 58 24 4 Trabzonspor 28 15 6 7 35 29 51 6 5 Alanyaspor 28 13 7 8 44 28 46 16 6 Hatayspor 28 13 7 8 48 35 46 13 7 Gaziantep FK 28 11 10 7 40 32 43 8 8 Fatih Karagümrük 29 11 8 10 43 38 41 5 9 Göztepe 28 10 9 9 40 33 39 7 10 Sivasspor 28 8 13 7 32 32 37 0 11 Antalyaspor 28 7 15 6 26 31 36 -5 12 Konyaspor 27 8 8 11 33 34 32 -1 13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 31 -4 14 Kayserispor 27 8 7 12 22 32 31 -10 15 Kasımpaşa 28 8 6 14 31 44 30 -13 16 Başakşehir FK 29 7 8 14 32 48 29 -16 17 Çaykur Rizespor 27 6 10 11 31 44 28 -13 18 MKE Ankaragücü 27 7 5 15 31 45 26 -14 19 BB Erzurumspor 28 6 8 14 27 46 26 -19 20 Denizlispor 27 6 6 15 26 48 24 -22 21 Gençlerbirliği 27 5 6 16 22 49 21 -27

Süper Lig 30. hafta Fikstür sonuçları