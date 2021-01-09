Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Gaziantep ile 09.01.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu?
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Demir Grup Sivasspor, Gaziantep maç sonucu:
|Demir Grup Sivasspor
|Gaziantep
|2
|1
Demir Grup Sivasspor Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın
Demir Grup Sivasspor, Gaziantep maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Yeni 4 Eylül Stadı
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
09.01.2021 13:30
Demir Grup Sivasspor Gaziantep Maçının Hakemleri
Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Serkan Ok(avar)
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor İlk 11
35. Ali Şaşal Vural, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 8. Robın Yalçın, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode, 7. Max Alaın Gradel
Yedekler
30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 14. Samba Camara, 20. Kerem Atakan Kesgin, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 10. Yasin Öztekin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
Hakan Arslan
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 5. Kubilay Aktaş, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 17. Oğuz Ceylan, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 71. Mustafa Burak Bozan, 4. Ulaş Zengin, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 7. Kenan Özer, 55. Abdul Azız Tetteh, 26. Mirza Cihan, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Goller
Maxim
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|34
|18
|2
|Fenerbahçe
|16
|10
|2
|4
|32
|21
|32
|11
|3
|Gaziantep FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|31
|12
|4
|Alanyaspor
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|30
|14
|5
|Galatasaray
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|30
|14
|6
|Hatayspor
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|27
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|22
|4
|9
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|22
|-2
|10
|Fatih Karagümrük
|16
|5
|6
|5
|25
|22
|21
|3
|11
|Yeni Malatyaspor
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|21
|-1
|12
|Antalyaspor
|17
|5
|6
|6
|18
|25
|21
|-7
|13
|Çaykur Rizespor
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|20
|-8
|14
|Göztepe
|16
|4
|7
|5
|21
|19
|19
|2
|15
|Başakşehir FK
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|19
|-5
|16
|Gençlerbirliği
|16
|5
|4
|7
|18
|25
|19
|-7
|17
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|18
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|19
|Denizlispor
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|13
|-11
|20
|Kayserispor
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|13
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|13
|-14
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.0021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|09.01.0021
|Kayserispor
|0-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.0021
|Göztepe
|0-0
|Antalyaspor
|09.01.0021
|Galatasaray
|Gençlerbirliği
|10.01.0021
|Fatih Karagümrük
|Konyaspor
|10.01.0021
|Çaykur Rizespor
|Denizlispor
|10.01.0021
|Hatayspor
|Beşiktaş
|10.01.0021
|MKE Ankaragücü
|Başakşehir FK
|11.01.0021
|BB Erzurumspor
|Fenerbahçe
|11.01.0021
|Alanyaspor
|Kasımpaşa