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Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Gaziantep ile 09.01.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu?

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep maç sonucu:

DEMİR GRUP SİVASSPOR GAZİANTEP
Demir Grup Sivasspor Gaziantep
2 1

Demir Grup Sivasspor Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.01.2021 13:30

Demir Grup Sivasspor Gaziantep Maçının Hakemleri

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Serkan Ok(avar)

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 8. Robın Yalçın, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode, 7. Max Alaın Gradel

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 14. Samba Camara, 20. Kerem Atakan Kesgin, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 10. Yasin Öztekin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

Hakan Arslan

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 5. Kubilay Aktaş, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 17. Oğuz Ceylan, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 71. Mustafa Burak Bozan, 4. Ulaş Zengin, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 7. Kenan Özer, 55. Abdul Azız Tetteh, 26. Mirza Cihan, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

Maxim

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş16111437193418
2Fenerbahçe16102432213211
3Gaziantep FK1787231193112
4Alanyaspor1793528143014
5Galatasaray1693428143014
6Hatayspor168352320273
7Trabzonspor17755192026-1
8Konyaspor166462319224
9Sivasspor17575192122-2
10Fatih Karagümrük165652522213
11Yeni Malatyaspor16565212221-1
12Antalyaspor17566182521-7
13Çaykur Rizespor16556212920-8
14Göztepe164752119192
15Başakşehir FK16547222719-5
16Gençlerbirliği16547182519-7
17Kasımpaşa16547182619-8
18MKE Ankaragücü16439192515-6
19Denizlispor16349162713-11
20Kayserispor16349102113-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.0021Sivasspor2-1Gaziantep FK
09.01.0021Kayserispor0-0Yeni Malatyaspor
09.01.0021Göztepe0-0Antalyaspor
09.01.0021Galatasaray Gençlerbirliği
10.01.0021Fatih Karagümrük Konyaspor
10.01.0021Çaykur Rizespor Denizlispor
10.01.0021Hatayspor Beşiktaş
10.01.0021MKE Ankaragücü Başakşehir FK
11.01.0021BB Erzurumspor Fenerbahçe
11.01.0021Alanyaspor Kasımpaşa
Tayfun Altuntaş
Editör


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