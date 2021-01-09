Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Gaziantep ile 09.01.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu? Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Demir Grup Sivasspor, Gaziantep maç sonucu: Demir Grup Sivasspor Gaziantep 2 1 Demir Grup Sivasspor Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın Demir Grup Sivasspor, Gaziantep maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.01.2021 13:30

Demir Grup Sivasspor Gaziantep Maçının Hakemleri

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Serkan Ok(avar)

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 8. Robın Yalçın, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode, 7. Max Alaın Gradel

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 14. Samba Camara, 20. Kerem Atakan Kesgin, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 10. Yasin Öztekin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

Hakan Arslan

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 5. Kubilay Aktaş, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 17. Oğuz Ceylan, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 71. Mustafa Burak Bozan, 4. Ulaş Zengin, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 7. Kenan Özer, 55. Abdul Azız Tetteh, 26. Mirza Cihan, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

Maxim

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 34 18 2 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 32 11 3 Gaziantep FK 17 8 7 2 31 19 31 12 4 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 30 14 5 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 30 14 6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 27 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 22 4 9 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 22 -2 10 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 21 3 11 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 21 -1 12 Antalyaspor 17 5 6 6 18 25 21 -7 13 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 20 -8 14 Göztepe 16 4 7 5 21 19 19 2 15 Başakşehir FK 16 5 4 7 22 27 19 -5 16 Gençlerbirliği 16 5 4 7 18 25 19 -7 17 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 19 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 13 -11 20 Kayserispor 16 3 4 9 10 21 13 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları