Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Gençlerbirliği ile 24.12.2020 16:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği maç sonucu: Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği 3 1 Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.12.2020 16:00

Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 8. Robın Yalçın, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 88. Caner Osmanpaşa, 5. Isaac Cofıe, 58. Ziya Erdal, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 27. Ömürcan Artan, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 7. Domınık Grzegorz Furman, 16. Batuhan Uçan, 19. Rahmetullah Berişbek, 22. Kadir Enes Kıra, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 66. Ulusoy Mert Kabasakal, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 14 8 3 3 23 9 27 14 2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 26 13 3 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 4 Gaziantep FK 13 6 6 1 24 15 24 9 5 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 22 6 6 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 8 Yeni Malatyaspor 13 5 5 3 17 14 20 3 9 Trabzonspor 14 5 5 4 16 17 20 -1 10 Konyaspor 13 5 3 5 17 13 18 4 11 Göztepe 14 4 6 4 20 17 18 3 12 Kasımpaşa 14 5 3 6 16 21 18 -5 13 Sivasspor 13 4 5 4 13 13 17 0 14 Antalyaspor 13 4 5 4 14 16 17 -2 15 Başakşehir FK 13 4 3 6 19 22 15 -3 16 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 17 Denizlispor 13 3 3 7 13 22 12 -9 18 Gençlerbirliği 13 3 3 7 11 21 12 -10 19 Kayserispor 13 2 4 7 7 16 10 -9 20 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 9 -6 21 BB Erzurumspor 14 2 3 9 12 27 9 -15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları