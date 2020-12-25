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Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Gençlerbirliği ile 24.12.2020 16:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği maç sonucu:

DEMİR GRUP SİVASSPOR GENÇLERBİRLİĞİ
Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği
3 1

Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın

Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.12.2020 16:00

Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 8. Robın Yalçın, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 88. Caner Osmanpaşa, 5. Isaac Cofıe, 58. Ziya Erdal, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 27. Ömürcan Artan, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 7. Domınık Grzegorz Furman, 16. Batuhan Uçan, 19. Rahmetullah Berişbek, 22. Kadir Enes Kıra, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 66. Ulusoy Mert Kabasakal, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor148332392714
2Galatasaray1382323102613
3Fenerbahçe148242720267
4Gaziantep FK136612415249
5Beşiktaş127142519226
6Hatayspor13634141621-2
7Fatih Karagümrük135532216206
8Yeni Malatyaspor135531714203
9Trabzonspor14554161720-1
10Konyaspor135351713184
11Göztepe144642017183
12Kasımpaşa14536162118-5
13Sivasspor134541313170
14Antalyaspor13454141617-2
15Başakşehir FK13436192215-3
16Çaykur Rizespor12435172015-3
17Denizlispor13337132212-9
18Gençlerbirliği13337112112-10
19Kayserispor1324771610-9
20MKE Ankaragücü1223714209-6
21BB Erzurumspor1423912279-15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları

22.12.2020Galatasaray3-1Göztepe
22.12.2020Hatayspor0-1Trabzonspor
23.12.2020Kasımpaşa0-4Gaziantep FK
23.12.2020Fenerbahçe4-1Başakşehir FK
23.12.2020BB Erzurumspor1-2Denizlispor
23.12.2020Alanyaspor1-1Yeni Malatyaspor
24.12.2020Çaykur Rizespor1-0Antalyaspor
24.12.2020Sivasspor3-1Gençlerbirliği
24.12.2020MKE Ankaragücü0-0Beşiktaş
24.12.2020Kayserispor1-2Konyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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