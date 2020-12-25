Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Gençlerbirliği ile 24.12.2020 16:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?
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Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği maç sonucu:
|Demir Grup Sivasspor
|Gençlerbirliği
|3
|1
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Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.12.2020 16:00
Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri
Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 8. Robın Yalçın, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 88. Caner Osmanpaşa, 5. Isaac Cofıe, 58. Ziya Erdal, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 27. Ömürcan Artan, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 7. Domınık Grzegorz Furman, 16. Batuhan Uçan, 19. Rahmetullah Berişbek, 22. Kadir Enes Kıra, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 66. Ulusoy Mert Kabasakal, 77. Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Sorumlu
Mustafa Kaplan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 14. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|14
|8
|3
|3
|23
|9
|27
|14
|2
|Galatasaray
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|26
|13
|3
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|4
|Gaziantep FK
|13
|6
|6
|1
|24
|15
|24
|9
|5
|Beşiktaş
|12
|7
|1
|4
|25
|19
|22
|6
|6
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|7
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|20
|3
|9
|Trabzonspor
|14
|5
|5
|4
|16
|17
|20
|-1
|10
|Konyaspor
|13
|5
|3
|5
|17
|13
|18
|4
|11
|Göztepe
|14
|4
|6
|4
|20
|17
|18
|3
|12
|Kasımpaşa
|14
|5
|3
|6
|16
|21
|18
|-5
|13
|Sivasspor
|13
|4
|5
|4
|13
|13
|17
|0
|14
|Antalyaspor
|13
|4
|5
|4
|14
|16
|17
|-2
|15
|Başakşehir FK
|13
|4
|3
|6
|19
|22
|15
|-3
|16
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|17
|Denizlispor
|13
|3
|3
|7
|13
|22
|12
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|13
|3
|3
|7
|11
|21
|12
|-10
|19
|Kayserispor
|13
|2
|4
|7
|7
|16
|10
|-9
|20
|MKE Ankaragücü
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|9
|-6
|21
|BB Erzurumspor
|14
|2
|3
|9
|12
|27
|9
|-15
Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları
|22.12.2020
|Galatasaray
|3-1
|Göztepe
|22.12.2020
|Hatayspor
|0-1
|Trabzonspor
|23.12.2020
|Kasımpaşa
|0-4
|Gaziantep FK
|23.12.2020
|Fenerbahçe
|4-1
|Başakşehir FK
|23.12.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Denizlispor
|23.12.2020
|Alanyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|24.12.2020
|Çaykur Rizespor
|1-0
|Antalyaspor
|24.12.2020
|Sivasspor
|3-1
|Gençlerbirliği
|24.12.2020
|MKE Ankaragücü
|0-0
|Beşiktaş
|24.12.2020
|Kayserispor
|1-2
|Konyaspor