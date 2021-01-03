Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 16. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Yukatel Denizlispor ile 02.01.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti?
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Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor maç sonucu:
|Demir Grup Sivasspor
|Yukatel Denizlispor
|2
|2
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Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.01.2021 13:30
Demir Grup Sivasspor Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri
Erkan Özdamar(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Kerem Ersoy(avar)
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor İlk 11
35. Ali Şaşal Vural, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 76. Faycal Fajr, 8. Robın Yalçın, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 14. Samba Camara, 5. Isaac Cofıe, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 19. Kubilay Eren Şahin, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
Max Alaın Gradel,26.dk (p), Faycal Fajr,45+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Isaac Cofıe 79.dk
Oyundan Çıkanlar
Erdoğan Yeşilyurt 75.dk, Mustapha Yatabare 87.dk, Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra 59.dk
Oyuna Girenler
Yasin Öztekin 75.dk, Arouna Kone 87.dk, Isaac Cofıe 59.dk
Yukatel Denizlispor İlk 11
29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 11. Murıs Mesanovıc, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
1. Hüseyin Altıntaş, 99. Abdulkadir Sünger, 3. Muhammet Özkal, 9. Hadı Sacko, 76. Özer Özdemir, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Sorumlu
Yalçın Koşukavak
Goller
Hugo Rodallega Martınez,17.dk (f), Murıs Mesanovıc,90+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 57.dk, Sarı Kart Zakarya Bergdıch 82.dk, Sarı Kart Murıs Mesanovıc 4.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Yumlu 29.dk, Hugo Rodallega Martınez 68.dk, Tıago Jorge Olıveıra Lopes 68.dk, Marvın Dırk Bakalorz 46.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Özkal 29.dk, Hadı Sacko 68.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 68.dk, Özer Özdemir 46.dk
Süper Lig 16. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|2
|Galatasaray
|15
|9
|3
|3
|25
|10
|30
|15
|3
|Gaziantep FK
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|28
|11
|4
|Beşiktaş
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|28
|10
|5
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|6
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|7
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|20
|-1
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|11
|Konyaspor
|15
|5
|4
|6
|19
|16
|19
|3
|12
|Çaykur Rizespor
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|19
|-2
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|14
|Sivasspor
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|18
|-3
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|MKE Ankaragücü
|15
|4
|3
|8
|19
|23
|15
|-4
|18
|Gençlerbirliği
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|15
|-9
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|10
|-10
Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları
|02.01.2021
|MKE Ankaragücü
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|02.01.2021
|Galatasaray
|0-0
|Antalyaspor
|02.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Gaziantep FK
|02.01.2021
|Alanyaspor
|3-0
|Başakşehir FK
|02.01.2021
|Hatayspor
|2-1
|Konyaspor
|02.01.2021
|Sivasspor
|2-2
|Denizlispor
|03.01.2021
|Çaykur Rizespor
|Gençlerbirliği
|03.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Trabzonspor
|03.01.2021
|Kayserispor
|Beşiktaş
|04.01.2021
|Kasımpaşa
|Fenerbahçe