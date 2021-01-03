Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Yukatel Denizlispor ile 02.01.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor maç sonucu: Demir Grup Sivasspor Yukatel Denizlispor 2 2 Demir Grup Sivasspor Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 13:30

Demir Grup Sivasspor Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri

Erkan Özdamar(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Kerem Ersoy(avar)

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 76. Faycal Fajr, 8. Robın Yalçın, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 14. Samba Camara, 5. Isaac Cofıe, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 19. Kubilay Eren Şahin, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

Max Alaın Gradel,26.dk (p), Faycal Fajr,45+2.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Isaac Cofıe 79.dk

Oyundan Çıkanlar

Erdoğan Yeşilyurt 75.dk, Mustapha Yatabare 87.dk, Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra 59.dk

Oyuna Girenler

Yasin Öztekin 75.dk, Arouna Kone 87.dk, Isaac Cofıe 59.dk

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 11. Murıs Mesanovıc, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 99. Abdulkadir Sünger, 3. Muhammet Özkal, 9. Hadı Sacko, 76. Özer Özdemir, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

Hugo Rodallega Martınez,17.dk (f), Murıs Mesanovıc,90+2.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 57.dk, Sarı Kart Zakarya Bergdıch 82.dk, Sarı Kart Murıs Mesanovıc 4.dk

Oyundan Çıkanlar

Mustafa Yumlu 29.dk, Hugo Rodallega Martınez 68.dk, Tıago Jorge Olıveıra Lopes 68.dk, Marvın Dırk Bakalorz 46.dk

Oyuna Girenler

Muhammet Özkal 29.dk, Hadı Sacko 68.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 68.dk, Özer Özdemir 46.dk

Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 2 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 30 15 3 Gaziantep FK 15 7 7 1 28 17 28 11 4 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 28 10 5 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 27 5 6 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 8 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 20 -1 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 11 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 19 3 12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 19 -2 13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 18 -3 15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 18 -9 16 Başakşehir FK 15 4 4 7 21 27 16 -6 17 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 15 -4 18 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 15 -9 19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 13 -10 20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 13 -13 21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 10 -10

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları