Denetim esnasında az kalsın yayayı eziyordu! O sürücüden pişkin savunma: Ben akşama kadar onu mu bekleyeceğim?

İstanbul'un en kalabalık şehirlerinden Kadıköy'de dron destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi. Denetim esnasında yaya yolundan geçen bir kişi ezilmekten son anda kurtuldu. O sürücü ceza yerken polislere zorluk çıkardı. Yaptığı savunma ise pes dedirtti.

Kadıköy'de Yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı. Ceza uygulanan bir sürücü, yayayı gördüğünü ancak yayanın kendisini görmediğini ifade etti.

3 sürücüye ceza uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde dron destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yayalara geçiş hakkı tanımayan 3 sürücüye toplamda 5 bin 937 lira cezai işlem uygulandı.

Bir yaya ezilmekten son anda kurtuldu

Ceza uygulanan bir sürücü, haksız yere ceza aldığını iddia ederek, yayanın kendisini görmediğini belirtti. Polis ekiplerinin dron görüntüsünde ise yayanın son anda ezilmekten kurtulduğu görüldü.

"Ben akşama kadar onu mu bekleyeceğim"

Denetimde ceza kesilen bir sürücü ise, yayanın kendisini görmediğini söyleyerek, "Yaya keyfine göre gidiyor. Ben akşama kadar onu mu bekleyeceğim? Yayayı gördüm, yaya beni görmüyor" dedi.